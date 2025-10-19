السيسي: مصر مرت بظروف صعبة خلال العامين الماضيين.. وللإعلام والفن دور مهم في توعية الرأي العام

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر مرت بظروف صعبة خلال العامين الماضيين، مشددًا على أهمية دور الإعلام والفن في توعية الرأي العام، ونشر الحقائق، وصون الدولة من حملات التضليل.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المُسلحة، اليوم، فعاليات الندوة التثقيفية الـ٤٢ التي تنظمها القوات المسلحة، في إطار احتفالات مصر بالذكرى الثانية والخمسين لنصر أكتوبر المجيد، بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية.

وكرم الرئيس السيسي أحد عشر بطلا من أبطال حرب أكتوبر المجيدة.



