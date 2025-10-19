كيت بلانشيت: مصر تلعب دورا كبيرا في ملف اللاجئين ويجب تسليط الضوء عليه

عقد مهرجان الجونة السينمائي اليوم الأحد، جلسة حوارية مع النجمة العالمية كيت بلانشيت وذلك ضمن فعاليات الدورة الثامنة، بحضور فني كبير، وذلك بعد تكريمها أمس ومنحها جائزة "بطلة الإنسانية".

الجلسة الحوارية للنجمة العالمية كيت بلانشيت

وأدارت الجلسة الحوارية الإعلامية ريا أبي راشد، وأكدت "بلانشيت" خلال كلمتها على أن دور مصر فى غاية الأهمية، حيث وضعت على عاتقها استقبال اللاجئين من السودان وسوريا وغيرها من الدول، وما تفعله مصر يجب أن يعمم، خاصة أن مصر تمنحهم العيش داخل المجتمع وتدمجهم.

وأضافت: “أن هناك أجيالا تربت على النزوح وعانت منه وأن السينما بالأساس هي من أجل الإنسانية، ويجب أن تسلط الضوء على هذه القضايا والقصص الإنسانية”.

وتابعت كيت بلانشيت: "دائما ما نسعى لأن نتعامل بإنسانية ونتعاون دائمًا من أجل تحقيق اليقين فى عالم يسوده عدم اليقين، ويجب أن نعبر عن النازحين واللاجئين".

مهرجان الجونة السينمائي 2025

مهرجان الجونة السينمائي، وتحت شعار “سينما من أجل الإنسانية” يعد منصة فنية رائدة في الشرق الأوسط، تُعزز الحوار بين الثقافات من خلال صناعة الأفلام، وتجذب دعمًا عالميًّا قويًّا.

وتضم دورة هذا العام أكثر من 80 فيلمًا استثنائيًّا، تتراوح بين الروائي الطويل والوثائقي والقصير، وقد اختيرت جميعها لقيمتها الفنية، ويقدم المهرجان جوائز تزيد قيمتها الإجمالية على 230,000 دولار أمريكي.

