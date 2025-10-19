الأحد 19 أكتوبر 2025
السيسي: مصر لم تتوقف عن دعم غزة خلال الحرب الأخيرة

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر لم تتوقف عن دعم غزة خلال الحرب الأخيرة.

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الأحد الندوة التثقيفية الثانية والأربعين والتي تقيمها القوات المسلحة، بمناسبة الذكرى الـ 52 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، وذلك بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة.

وتأتي الندوة ضمن سلسلة الفعاليات الوطنية التي تهدف إلى تعزيز الروح الوطنية وتسليط الضوء على بطولات القوات المسلحة المصرية في حماية الوطن وتحقيق نصر أكتوبر.

 

