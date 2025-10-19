عائلة أربعيني قفز من ارتفاع بالجيزة: "مريض باكتئاب مزمن"

أمرت نيابة الجيزة بالتصريح بدفن جثة مهندس كهربائي أقدم على التخلص من حياته قفزا من الطابق الثالث، بسبب مروره بحالة نفسية سيئة واكتئاب في منطقة أطفيح بالجيزة.

واستمعت النيابة لأقوال أهل المتوفى الذين أفادوا أن المتوفى مهندس كهربائي يبلغ من العمر 40 سنة، قام بالتخلص من حياته قفزا من الطابق الثالث من شرفة شقته لمروره بحالة نفسية سيئة واكتئاب مزمن.

مهندس ينهي حياته بالجيزة

البداية كانت بتلقى مدير أمن الجيزة، اللواء محمد مجدي أبو شميلة، إخطارا من نائب مدير الإدارة العامة للمباحث اللواء هاني شعراوي، يفيد فيه بسقوط شخص من علو ومصرعه في الحال.

وعلى الفور أمر العميد محمد الصغير رئيس قطاع الجنوب، رجال المباحث بالتوجه سريعًا إلى مكان الواقعة، وتولت النيابة التحقيق وأمرت بتشريح الجسد لمعرفة سبب الواقعة والتصريح بالدفن.

