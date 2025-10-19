قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح مصر الجديدة تجديد حبس عاطل بتهمة قتل التيك توكر أمير أسمع في مصر الجديدة، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وكشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر أحد الأشخاص من اعتداء آخر على صديقه مما أسفر عن مصرعه بمصر الجديدة في القاهرة.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 25 سبتمبر الماضي تبلغ من أحد المستشفيات باستقباله جثة طالب - مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول مصاب بطعنتين لاعتداء أحد الأشخاص عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض وإحداث إصابته المشار إليها والتي أودت بحياته بسبب خلافات مالية سابقة بينهما.



وجرى ضبط مرتكب الواقعة عاطل له معلومات جنائية - مقيم بدائرة القسم، وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم في الاعتداء، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المُشار إليه لذات السبب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

