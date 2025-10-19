الأحد 19 أكتوبر 2025
ثقافة وفنون

سيلينا جوميز وبيني بلانكو في حفل متحف الأكاديمية (صور)

سيلينا جوميز وبلانكو،
سيلينا جوميز وبلانكو، فيتو

خطفت النجمة سيلينا جوميز، الأنظار لها في أول ظهور مع زوجها المنتج الموسيقي بيني بلانكو، بعد زواجهما الشهر الماضي.

وحضر الزوجان سيلينا جوميز، وبيني بلانكو، منذ قليل، حفل متحف الأكاديمية لعام 2025، واختارت سيلينا ارتداء فستان أسود بسيط، أظهر جمالها وأناقتها.

Image

حفل زواج سيلينا جوميز وبيني بلانكو 

وعقدت جوميز، البالغة من العمر 33 عاما، قرانها مؤخرا على منتج الموسيقى بيني بيانكو، البالغ من العمر 37 عامًا، في حفل أقيم في "سي كريست نيرسيري" الساحرة، وهي مزرعة خاصة تمتد على مساحة 70 فدانا في جوليتا، كاليفورنيا، وتنتشر فيها أشجار النخيل والسيكاس. 

 

Selena Gomez stands on a stage with blue curtains in the background, wearing a black velvet blazer with sparkling accents over a matching gown, large dangling earrings, red lipstick, and rings on her fingers, smiling at the camera. In the second image, she poses similarly in the full-length black velvet gown with blazer, hands clasped in front, on a blue-carpeted area with blue curtains.

وبدأت احتفالات الزفاف بعشاء بروفة فاخر، وذلك في أحد القصور الريفية في مدينة جوليتا، بمقاطعة سانتا باربارا في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

Image

وكان من بين ضيوفها صديقتها المقربة منذ فترة طويلة تايلور سويفت، بالإضافة إلى زملائها في مسلسل "فقط جرائم قتل في المبنى" (Only Murders in the Building) ستيف مارتن ومارتن شورت وبول راد، بالإضافة إلى باريس هيلتون. 

Image

طلب غريب من سيلينا جوميز لضيوف حفل زفافها

وكشف عدد من التقارير الصحفية أن النجمة سيلينا جوميز رفضت تقبل هدايا زفاف من حضور حفل زفافها على المنتج الموسيقي بيني بلانكو.

وأوضحت التقارير أن سيلينا طلبت من ضيوفها دعم صندوق "Rare Impact Fund" إن أمكن، والذي يتبع مؤسستها الخيرية، ويهدف إلى زيادة فرص الحصول على موارد الصحة النفسية، لا سيما في المجتمعات المحرومة من العلاج النفسي.

سيلينا جوميز: مستعدة لاستئجار أرحام أو تبني أطفال

وأوضحت  سيلينا جوميز أنها لا تزال متفائلة بأن تصبح أمًا يومًا ما، رغم أنها أعلنت سابقًا أنها لا تستطيع إنجاب أطفال، بسبب مرض الذئبة الذي تعاني منه.

وقالت سيلينا جوميز لمجلة هاربر بازار: "أجدها نعمة أن هناك أشخاصًا رائعين مستعدين لاستئجار أرحام أو تبني أطفال، وكلاهما فرص هائلة بالنسبة لي.. لقد جعلني هذا ممتنة جدًا للمنافذ الأخرى المتاحة لمن يتوقون لأن يصبحوا أمهات، أنا واحدة من هؤلاء.. أنا متحمسة لما ستؤول إليه هذه الرحلة، لكنها ستبدو مختلفة بعض الشيء.. في النهاية، لا يهمني.. سيكون طفلي".

سيلينا جوميز وخطيبها يشتريان قصرًا بـ 35 مليون دولار

في سياق متصل، كشفت تقارير صحفية، أن النجمة وسيدة الأعمال سيلينا جوميز، اشترت هي وخطيبها المنتج الموسيقي بيني بلانكو، قصرًا على الطراز الإسباني، في منطقة بيفرلي هيلز، بقيمة 35 مليون دولار.

وذكرت التقارير أن القصر الجديد يحتوي على 7 غرف نوم، و12 حمامًا، وكان مملوكًا سابقًا لمخرج هوليوودي كبير.

Image

سيلينا جوميز حفل زفاف سيلينا جوميز وبيني بلانكو

