رسائل قوية من السيسي خلال افتتاح منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية دور القارة الإفريقية في مواجهة الاستقطاب الدولي الذي أضعف قدرة المؤسسات متعددة الأطراف على أداء دورها.

وقال الرئيس السيسي في كلمة مسجلة خلال الجلسة الافتتاحية بمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة في مدينة أسوان اليوم: إن أفريقيا بما تزخر به من موارد ومقومات وثروة بشرية هائلة لديها فرصة أن تكون في طليعة المشاركين لاستعادة النظام العالمي وتعزيز دور المنظمات الدولية رغم التحديات.

وأضاف أننا نشهد حاليا عجزا وإخفاقا من المجتمع الدولي في مواجهة أزمات إنسانية كبرى.

كما أكد الرئيس السيسي أهمية إعادة الإعمار والتنمية بعد توقف النزاعات وتفعيل سياسات الاتحاد الإفريقي لتحقيق السلام والتنمية المستدامة.



وأشار الرئيس السيسي إلى أن أفريقيا تقف في صدارة المتأثرين من الظروف الدولية الراهنة بما يسهم في تأجيج العنف وزيادة التحديات التنموية

كما أشار أيضا إلى أهمية انعقاد منتدى أسوان هذا العام لا سيما أن إفريقيا في قلب ما يشهده العالم من اختبارات عسيرة.

وأوضح الرئيس السيسي أن منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدام نجح منذ انطلاقه عام 2019 في ترسيخ مكانته كمنصة إفريقية فريدة لمناقشة التحديات وصياغة رؤى مشتركة تدعم السلام والتنمية المستدامة في القارة.

