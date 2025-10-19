الدوري الإسباني، يحل ريال مدريد ضيفًا على خيتافي اليوم الأحد بالجولة التاسعة لبطولة الدوري الإسباني "الليجا" موسم 2025-2026 على أرضية ملعب "كوليسيوم ألفونسو بيريز".

وشهدت قائمة ريال مدريد لمواجهة خيتافي تواجد كيليان مبابي وفرانكو ماستانتونو، في حين يغيب دين هويسن للإصابة.

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام خيتافي في الدوري الإسباني

حراسة المرمى: كورتوا.

خط الدفاع: فيدي فالفيردي، إيدر ميليتاو، راؤول أسينسيو، ألفارو كايراس.

خط الوسط: أردا جولر، تشواميني، جود بيلينجهام، ماستانتونو، كيليان مبابي.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور.

ويتولي الحكم خوسيه لويس مونويرا مونتيرو سيتولى إدارة مباراة ريال مدريد ضد خيتافي في حين أن حكم تقنية الفيديو في المباراة سيكون بابلو جونزاليس، حسبما أعلن الاتحاد الإسباني.

كان ريال مدريد قد حقق الفوز في الجولة الماضية بالدوري الإسباني أمام فياريال بثلاثية لهدف، وخيتافي تعرض لهزيمة أمام أوساسونا بهدفين لهدف.

ويتواجد ريال مدريد في المركز الثاني بترتيب الدوري الإسباني برصيد 21 نقطة، ويأتي خيتافي في المركز 11 برصيد 11 نقطة.

ويتصدر برشلونة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 22 نقطة بعد فوزه القاتل أمام جيرونا بهدفين لهدف في الجولة التاسعة مساء السبت.

موعد مباراة ريال مدريد وخيتافي

وتنطلق مباراة ريال مدريد ضد خيتافي في الدوري الإسباني في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

