الأحد 19 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام خيتافي في الدوري الإسباني

ريال مدريد
ريال مدريد

الدوري الإسباني، يحل ريال مدريد ضيفًا على خيتافي اليوم الأحد بالجولة التاسعة لبطولة الدوري الإسباني "الليجا" موسم 2025-2026 على أرضية ملعب "كوليسيوم ألفونسو بيريز".

وشهدت قائمة ريال مدريد لمواجهة خيتافي تواجد كيليان مبابي وفرانكو ماستانتونو، في حين يغيب دين هويسن للإصابة.

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام خيتافي في الدوري الإسباني

حراسة المرمى: كورتوا.

خط الدفاع: فيدي فالفيردي، إيدر ميليتاو، راؤول أسينسيو، ألفارو كايراس.

خط الوسط: أردا جولر، تشواميني، جود بيلينجهام، ماستانتونو، كيليان مبابي.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور.

ويتولي الحكم خوسيه لويس مونويرا مونتيرو سيتولى إدارة مباراة ريال مدريد ضد خيتافي في حين أن حكم تقنية الفيديو في المباراة سيكون بابلو جونزاليس، حسبما أعلن الاتحاد الإسباني.

كان ريال مدريد قد حقق الفوز في الجولة الماضية بالدوري الإسباني أمام فياريال بثلاثية لهدف، وخيتافي تعرض لهزيمة أمام أوساسونا بهدفين لهدف.

ويتواجد ريال مدريد في المركز الثاني بترتيب الدوري الإسباني برصيد 21 نقطة، ويأتي خيتافي في المركز 11 برصيد 11 نقطة.

ويتصدر برشلونة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 22 نقطة بعد فوزه القاتل أمام جيرونا بهدفين لهدف في الجولة التاسعة مساء السبت.

موعد مباراة ريال مدريد وخيتافي

وتنطلق مباراة ريال مدريد ضد خيتافي في الدوري الإسباني في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدوري الإسباني ريال مدريد خيتافي الليجا ريال مدريد وخيتافي مباراة ريال مدريد وخيتافي ريال مدريد أمام خيتافي مباراة ريال مدريد أمام خيتافي ريال مدريد ضد خيتافي مباراة ريال مدريد ضد خيتافي

مواد متعلقة

بعد نفادها في 5 دقائق، طرح دفعة جديد من تذاكر مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة

ريال مدريد يراقب نجم منتخب المغرب المتألق في مونديال الشباب

دين هاوسن يشعل قلق ريال مدريد قبل قمة الكلاسيكو

برشلونة يكشف عن القميص الرسمي لمباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد (فيديو)

الأكثر قراءة

سعر السمك اليوم الأحد، البنزين يشعل نار البلطي والسردين والماكريل

خالفت التوقعات بعد زيادة الوقود، انخفاض كبير في سعر الفراخ اليوم

أكبرها في فياجرا الغلابة، ارتفاع غير مسبوق بأسعار الشبت والبقدونس والكزبرة والجرجير بالأسواق

استبعاد 24 مرشحًا من انتخابات مجلس النواب 2025 في الدقهلية

بعد سحب المياه، عودة حركة المرور لطبيعتها على طريق الأوتوستراد

دار الإفتاء: السيد البدوي تربع على عرش الولاية الربانية والوراثة المحمدية

تصل إلى 7 جنيهات، ارتفاع أسعار جميع أصناف الفاكهة بالأسواق

أخبار مصر: نيزك يضرب طائرة وزير الدفاع الأمريكي، ارتفاع الخضروات والجبن، تظاهرات "لا للملوك" تزلزل ترامب، تحذير من الكاتشب

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الأحد

سعر السمك اليوم الأحد، البنزين يشعل نار البلطي والسردين والماكريل

تصل إلى 7 جنيهات، ارتفاع أسعار جميع أصناف الفاكهة بالأسواق

شروط وحالات تأدية الخدمة العامة بدلا من الحبس بقانون الإجراءات الجنائية

المزيد

انفوجراف

محمد صلاح بالقائمة ورونالدو متصدرًا.. أعلى 10 لاعبين أجرًا في العالم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

لزيادة البركة في يومك، سور وآيات يمكن قراءتها في الصباح

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 19 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأحد 19 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية