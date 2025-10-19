يستهلها "الصوت الباكي" ويختتمها "أفلاطون النغم"، خريطة التلاوات اليوم بإذاعة القرآن الكريم

تزدحم خريطة التلاوات المقرر إذاعتها، اليوم الأحد عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بمجموعة قوية من تلاوات عمالقة التلاوة.

وتنشر فيتو الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة والمرتلة المقرر إذاعتها ومواعيد بثها:

تلاوات القرآن المرتل يوم الأحد

06:00 صباحًا تلاوة للقارئ محمد صديق المنشاوي ما تيسّر من سور القصص – العنكبوت – الروم (مدة التلاوة: 30ق)

08:54 صباحًا ما تيسّر من سور الروم – لقمان – السجدة (32ق)

10:00 صباحًا ما تيسّر من سور الأحزاب – سبأ (30ق) 10:40 صباحًا ما تيسّر من سور سبأ – فاطر (29ق)

13:00 ظهرًا ما تيسّر من سور فاطر – يس – الصافات (30ق)

14:15 ظهرًا ما تيسّر من سور الصافات – ص – الزمر (30ق)

16:42 عصرًا ما تيسّر من سور الزمر – غافر (29ق)

21:29 مساءً ما تيسّر من سور غافر – فصلت (31ق)

01:00 بعد منتصف الليل ما تيسّر من سور الشورى – الزخرف (29ق)

02:28 بعد منتصف الليل ما تيسّر من سور الزخرف – الدخان – الجاثية – الأحقاف (31ق)

03:01 قبل الفجر ما تيسّر من سور الأحقاف – محمد – الفتح – الحجرات (31ق)

03:33 قبل الفجر ما تيسّر من سور الحجرات – ق – الذاريات – الطور

ثم فقرة المصحف المرتل برواية ورش 18:55 مساءً الشيخ محمود خليل الحصري من سورة النساء – الآية 74 إلى الآية 108

المدة: 29 دقيقة و10 ثوانٍ

تسبقها تقدمة بصوت الشيخ محمود برائق

20:54 مساءً الشيخ عبد الباسط عبد الصمد من الآية 26 إلى الآية 73 من سورة النساء

المدة: 25 دقيقة تسبقها تقدمة بصوت الشيخ محمود برائق

الختمة المرتلة 01:49 بعد منتصف الليل تلاوة للقارئ محمود حسين منصور من أول سورة التكوير حتى ختام سورة التين

تلاوات القرآن المجوَّد ليوم الأحد

08:00 صباحًا تلاوة للشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسّر من سورة يوسف — 30 دقيقة

17:38 (قرآن المغرب) تلاوة للشيخ محمود البيجريمي ما تيسّر من سور لقمان – قصار السور – فاتحة الكتاب – وأول سورة البقرة — 42 دقيقة

11:15 مساءً (قرآن السهرة) تلاوة للشيخ طه الفشني ما تيسّر من سورة الأنفال — 45 دقيقة

12:15 بعد منتصف الليل تلاوة للشيخ علي حجاج السويسي ما تيسّر من سور الفرقان – العلق – القدر — 44 دقيقة

04:05 قبل الفجر تلاوة للشيخ راغب مصطفى غلوش ما تيسّر من سورة الأنعام — 30 دقيقة

وأطلق على الشيخ راغب مصطفى غلوش عدة ألقاب لجمال صوته منها شاويش القراء، أفلاطون النغم القرآني، الصوت العذب وشيخ القُراء ومعلم الأجيال، صاحب الحنجرة الذهبية، قارئ المسجد الدسوقى، فارس القراء في مصر، هرم التلاوة الثالث من أبناء طنطا بعد الشيخ محمود خليل الحصري والشيخ مصطفى إسماعيل.

ولقب "شاويش القراء" جاء بعد اعتماده كقارئ بالإذاعة المصرية أثناء إنهاء إجراءات الخروج من الخدمة العسكرية فكان أول شاويش يدخل الإذاعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.