إصابة جنديين إسرائيليين خلال اقتحام مدينة طوباس بالضفة الغربية (فيديو)

أُصيب جنديان إسرائيليان، فجر الأحد، جرّاء انفجار عبوة ناسفة استهدفت آلية عسكرية خلال اقتحام مدينة طوباس شمالي الضفة الغربية.

وقال جيش الاحتلال، في بيان مقتضب: "قواتنا تعرضت لإلقاء عبوة ناسفة اليوم خلال عملها في مدينة طوباس وأصيب جنديان بجروح متوسطة".

ونفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي، حملة عسكرية ليلية واسعة في طوباس، بدأت باقتحام المدينة من محاور متعددة، رافقها عمليات دهم لعددة منازل فلسطينية واعتقال أفراد منها، بحسب مصادر محلية.

وقال محافظ طوباس، إن الجيش الاحتلال بدأ "عملية عسكرية واسعة ضد المدينة"، موضحًا أن القوات الإسرائيلية أغلقت المدخل الجنوبي لطوباس بالسواتر الترابية، وتواصل عمليات تجريف في مناطق وسط المدينة.

وأغلقت القوات الإسرائيلية الطريق الرئيسي الواصل بين بلدة طمون ومدينة طوباس، ما تسبب في شل حركة التنقل بين البلدتين، وزاد من معاناة السكان وسط استمرار حالة التوتر والانتشار العسكري المكثف.
 

