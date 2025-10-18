منتخب كينيا يحصد برونزية السيدات في كأس أمم إفريقيا للهوكي

الهوكي، حصد منتخب كينيا لسيدات الهوكي المركز الثالث والميدالية البرونزية، خلال مشاركته في منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية، المقامة حاليا على ملعب هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

وفاز منتخب كينيا بالميدالية البرونزية بعد الفوز على نظيره منتخب نيجيريا بنتيجة (1-0)، في المباراة التي جمعت بينهما على المركز الثالث.

منتخب مصر يواجه جنوب أفريقيا في النهائي

ويخوض المنتخب الوطني للهوكي رجال، مواجهة قوية اليوم السبت، أمام جنوب إفريقيا في نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا في الإسماعيلية.

ومن المقرر أن تقام مباراة مصر وجنوب أفريقيا في الـ5:45 مساء على ملعب هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

مشوار منتخب الهوكي في البطولة الأفريقية

دور المجموعات:

مصر (2) - (1) كينيا

مصر (6) - (3) نيجيريا

مصر (3) - (3) جنوب أفريقيا

مصر (8) - (1) زامبيا

مصر (7) - (3) غانا

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.