بأسلوب افتعال المشاجرات، ضبط تشكيل عصابي أجنبي لسرقة الهواتف المحمولة بالمرج

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط تشكيل عصابي أجنبي تخصص نشاطه الإجرامي فى سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "افتعال المشاجرة" ونفذوا 8 عمليات بمنطقة المرج.

سرقة الهواتف المحمولة بالمرج

تلقت مديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة المرج يفيد بضبط تشكيل عصابى ضم (شخصين "يحملان جنسية دولة أجنبية") بدائرة القسم، تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "افتعال المشاجرة".

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب (8) وقائع بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميلهما سيئ النية "تم ضبطه".

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

