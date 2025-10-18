الإنجيلية تنظم حوارًا مجتمعيًا بعنوان "بداية جديدة والمسئولية المجتمعية"

نظم مجمع الأقاليم الوسطى الإنجيلي المشيخي، من خلال لجنة الحوار برئاسة القس مدحت ناشد أسعد، راعي الكنيسة الإنجيلية المشيخية بطامية، حوارًا مجتمعيًا تحت عنوان "بداية جديدة والمسؤولية المجتمعية"، وذلك بالكنيسة الإنجيلية المشيخية بسنورس، بمشاركة عدد من الشخصيات الدينية والفكرية والاجتماعية، وذلك في إطار جهود الكنيسة لتعزيز قيم التعايش والمحبة والسلام في المجتمع المصري.

شهد اللقاء حضور كل من فضيلة الدكتور الشيخ عبدالله شلبي، من علماء الأزهر ومسؤول مساجد القاهرة، والدكتور القس رفعت فكري، رئيس مجلس الحوار بسنودس النيل الإنجيلي وراعي الكنيسة الإنجيلية المشيخية بروض الفرج، والدكتور جمال أبو زيد، مدير المركز الدولي للتدريب والبحث العلمي، إلى جانب عدد من قيادات المجمع وأعضاء الكنائس المحلية.

استهل القس أسامة إبراهيم، رئيس مجمع الأقاليم الوسطى الإنجيلي المشيخي، فعاليات الحوار بكلمة ترحيبية، أكد فيها على أهمية التواصل والتفاهم بين أبناء الوطن الواحد، مشددًا على أن الحوار البنّاء هو الطريق نحو مجتمع أكثر وحدة وسلامًا.

وأشار إلى الدور المهم الذي تقوم به لجنة الحوار في المجمع لتعزيز ثقافة المحبة والتسامح، مستشهدًا بقول السيد المسيح: "طوبى لصانعي السلام لأنهم أبناء الله يُدعون".

وفي كلمته، تحدث الدكتور القس رفعت فكري عن أهمية العودة إلى الله كأساس لكل علاقة إنسانية سليمة، موضحًا أن مبادرة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي "بداية جديدة" تمثل دعوة حقيقية نحو الإصلاح والتجديد، وتتطلب مشاركة الجميع بروح المسؤولية والمحبة لبناء مستقبل أفضل.

أما فضيلة الدكتور عبدالله شلبي، فشدد على أن المحبة الصادقة هي حجر الزاوية في بناء المجتمع، مؤكدًا أن أي بداية جديدة لا يمكن أن تكتمل إلا بروح التعاون والاحترام المتبادل بين جميع المواطنين، مسلمين ومسيحيين على حد سواء.

من جانبه، تناول الدكتور جمال أبو زيد في كلمته خطورة الانقسام والاختلاف السلبي الذي يهدد تماسك المجتمع، داعيًا إلى تعزيز روح المشاركة الفعّالة، والانخراط في العمل المجتمعي من أجل تحقيق التنمية الشاملة.

وفي ختام اللقاء، أعربت اللجنة المنظمة عن خالص الشكر والتقدير للقس ماجد وديع، راعي الكنيسة الإنجيلية المشيخية بسنورس، على حسن الاستقبال والضيافة، كما ثمّن القس مدحت ناشد جهود أعضاء لجنة الحوار في تنظيم هذا الحدث الذي عكس روح التعاون والانفتاح.

يأتي هذا الحوار ضمن سلسلة من اللقاءات والفعاليات التي ينظمها مجمع الأقاليم الوسطى الإنجيلي المشيخي، بهدف ترسيخ قيم التسامح والتعايش السلمي، وتعزيز الوعي المجتمعي بدور كل مواطن في بناء وطن يسوده السلام، والمحبة، والمسؤولية المشتركة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.