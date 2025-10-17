قائمة الخطيب تعلن شعارها قبل انتخابات الأهلي

أعلنت قائمة محمود الخطيب عن شعارها لخوض انتخابات القلعة الحمراء المقرر لها الجمعة الموافق 31 أكتوبر الجاري.

وجاء شعار قائمة الأهلي: “تكملة المشوار تنمية واستثمار”.

وأعلن النادي الأهلي دعوة أعضاء الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد يوم 31 أكتوبر الجاري.

وكشف الأهلي في بيان رسمي، أن انتخاب المجلس الجديد سيتولى المسؤولية لـ 4 سنوات قادمة.

وأوضح الأهلي في دعواه للجمعية العمومية "اكتمال النصاب القانوني لاجتماع الجمعية العمومية يستوجب حضور 5 آلاف عضو على الأقل للتصويت، واستكمال العملية الانتخابية ومناقشة جدول الأعمال".

واعتمد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، خلال اجتماعه الذي جرى يوم 6 أكتوبر بفرع الأهلي بالشيخ زايد، أسماء المرشحين في انتخابات مجلس الإدارة.

