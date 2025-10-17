ضبط سائق ميكروباص اعتدى على راكب بالسب والضرب في البحيرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط سائق سيارة ميكروباص تعدى بالسب والضرب على أحد الركاب فى دمنهور بمحافظة البحيرة.

فيديو لسائق تعدى على راكب بدمنهور

رصدت وزارة الداخلية مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر سائق سيارة ميكروباص وهو يعتدي بالسب والضرب على أحد الركاب بمحافظة البحيرة.

بالفحص، تبين أنه لم ترد بلاغات رسمية بالواقعة، وباستدعاء الشاكي، وهو طالب مقيم بدائرة مركز شرطة أبو حمص، أفاد بأنه أثناء استقلاله ميكروباص من أحد المواقف بدمنهور يوم 8 أكتوبر الجاري، تأخر السائق في تحميل الركاب، مما دفعه للنزول من السيارة وإغلاق بابها بقوة، ليقوم السائق بعدها بالتعدي عليه بالسب والضرب.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط السيارة وقائدها، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة لنفس السبب.

تم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.