الجمعة 17 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط سائق ميكروباص اعتدى على راكب بالسب والضرب في البحيرة

ضبط متهم، فيتو
ضبط متهم، فيتو

 تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط سائق سيارة ميكروباص تعدى بالسب والضرب على أحد الركاب فى دمنهور بمحافظة البحيرة.

فيديو لسائق تعدى على راكب بدمنهور 

رصدت وزارة الداخلية مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر سائق سيارة ميكروباص وهو يعتدي بالسب والضرب على أحد الركاب بمحافظة البحيرة.

بالفحص، تبين أنه لم ترد بلاغات رسمية بالواقعة، وباستدعاء الشاكي، وهو طالب مقيم بدائرة مركز شرطة أبو حمص، أفاد بأنه أثناء استقلاله ميكروباص من أحد المواقف بدمنهور يوم 8 أكتوبر الجاري، تأخر السائق في تحميل الركاب، مما دفعه للنزول من السيارة وإغلاق بابها بقوة، ليقوم السائق بعدها بالتعدي عليه بالسب والضرب.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط السيارة وقائدها، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة لنفس السبب.

تم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

فيديو لسائق تعدى على راكب بدمنهور سائق تعدى على راكب بدمنهور فيديو لسائق تعدى على راكب دمنهور البحيرة محافظة البحيرة

الأكثر قراءة

بشرى وعبير صبري أول الحضور، توافد النجوم على ريد كاربت فيلم عيد ميلاد سعيد بالجونة (فيديو)

من قصص القرآن الكريم، لماذا قالت اليهود إن "عزيرا" ابن الله؟!

الوطنية للانتخابات تتيح للناخبين تغيير مقر التصويت أو جمع أفراد الأسرة في لجنة واحدة

توروب: الأهلي جاء إلى بوروندي من أجل الفوز، وأعرف الكثير عن إيجل نوار (فيديو)

آخر تطورات سعر الريال القطري مقابل الجنيه في البنوك الرئيسية اليوم الجمعة

من 5 إلى 225 جنيهًا، 13 عامًا من الارتفاع في سعر أنبوبة البوتاجاز

رسميًّا، رفع سعر أسطوانة البوتاجاز إلى 225 جنيهًا للمنازل و450 للتجاري

منتخب مصر يفوز على غانا في ختام الدور الأول لكأس أفريقيا للهوكي

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الريال القطري مقابل الجنيه في البنوك الرئيسية اليوم الجمعة

سعر السكر في السوق المحلية اليوم الخميس

ارتفاع سعر الجنيه الذهب بالصاغة مساء اليوم الخميس

البلدي ترتفع 5 جنيهات، سعر الفراخ اليوم الخميس 16 أكتوبر 2025 (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، بيراميدز مع نهضة بركان.. الأهلي والاتحاد السكندري.. ليفربول ضد فرانكفورت (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بالدليل من السنة النبوية، حكم نشر أوصاف على الناس ليست فيهم

تهدد الوعي الديني، المفتي السابق يحذر من الفتاوى الشاذة المنتشرة على مواقع التواصل (فيديو)

دعاء الجمعة الأخيرة من ربيع الآخر

المزيد
الجريدة الرسمية