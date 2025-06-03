الأزهر: الحكم بإدانة حارق المصحف بلندن انتصار للحق والعدل وضربة قاصمة للكراهية

أشاد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف بقرار محكمة ويستمنستر الجزئية بإدانة "هاميت هوسكون" في قضية حرق نسخة من المصحف الشريف أمام القنصلية التركية بلندن في فبراير الماضي، حيث يرى المرصد أن هذا الحكم يمثل انتصارًا للحق والعدل وضربة قاصمة للكراهية والإسلاموفوبيا.

يأتي هذا الحكم بعد أن أضرم هوسكون، البالغ من العمر 50 عامًا، النـار في المصحف وهو يهتف بعبارات مسيئة للإسلام، مدعيًا أن فعله كان تضامنًا مع سلوان موميكا الذي لقي مصرعه في يناير 2025 بعد حـرقه لنسخ من المصاحف في السويد.

مرصد الأزهر يشيد بإدانة حـارق المصحف بلندن

وأدانت المحكمة "هوسكون" بالمخالفة الجسيمة للنظام العام مع توفر الدافع الديني، حيث كان مدفوعًا بالعداء تجاه المسلمين. ورغم دفاع المتهم عن نفسه بأن هتافاته كانت انتقادًا عامًا للإسلام وليس لأتباعه، فإن القاضي رأى أن ما قام به كان "استفزازيًا للغاية" ومدفوعًا بالكراهية للمسلمين.



وعقب صدور الحكم، صرّح هوسكون بأن الإدانة تمثل "اعتداءً على حرية التعبير"، بينما يحاول بعض النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي الترويج بأن الحكم يعد "اعترافًا" بأحكام ازدراء الأديان في الإسلام.



يُذكر أن هيئة الادعاء الملكية كانت قد وجهت لهوسكون تهمة تكدير الصفو العام في البداية، ثم عُدلت التهمة لتصبح قصد التسبب في مضايقة أو إزعاج أو الإضرار بمؤسسة دينية إسلامية، وذلك بعد انتقادات من شخصيات يمينية.

أهمية تعزيز قيم التسامح والتعايش المشترك بين جميع أفراد المجتمع

وبعد صدور هذا الحكم، يؤكد مرصد الأزهر الشريف أهمية التصدي لخطابات الكراهية والتطــرف، ويدعو إلى أهمية تعزيز قيم التسامح والتعايش المشترك بين جميع أفراد المجتمع، لتحقيق الأمن والسلام المنشودين للجميع.

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