الأربعاء 04 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الأزهر: الحكم بإدانة حارق المصحف بلندن انتصار للحق والعدل وضربة قاصمة للكراهية

حكم بإدانة حـارق
حكم بإدانة حـارق المصحف بلندن، فيتو
ads

أشاد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف بقرار محكمة ويستمنستر الجزئية بإدانة "هاميت هوسكون" في قضية حرق نسخة من المصحف الشريف أمام القنصلية التركية بلندن في فبراير الماضي، حيث يرى المرصد أن هذا الحكم يمثل انتصارًا للحق والعدل وضربة قاصمة للكراهية والإسلاموفوبيا.

يأتي هذا الحكم بعد أن أضرم هوسكون، البالغ من العمر 50 عامًا، النـار في المصحف وهو يهتف بعبارات مسيئة للإسلام، مدعيًا أن فعله كان تضامنًا مع سلوان موميكا الذي لقي مصرعه في يناير 2025 بعد حـرقه لنسخ من المصاحف في السويد.

 

مرصد الأزهر يشيد بإدانة حـارق المصحف بلندن

وأدانت المحكمة "هوسكون" بالمخالفة الجسيمة للنظام العام مع توفر الدافع الديني، حيث كان مدفوعًا بالعداء تجاه المسلمين. ورغم دفاع المتهم عن نفسه بأن هتافاته كانت انتقادًا عامًا للإسلام وليس لأتباعه، فإن القاضي رأى أن ما قام به كان "استفزازيًا للغاية" ومدفوعًا بالكراهية للمسلمين.


وعقب صدور الحكم، صرّح هوسكون بأن الإدانة تمثل "اعتداءً على حرية التعبير"، بينما يحاول بعض النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي الترويج بأن الحكم يعد "اعترافًا" بأحكام ازدراء الأديان في الإسلام.


يُذكر أن هيئة الادعاء الملكية كانت قد وجهت لهوسكون تهمة تكدير الصفو العام في البداية، ثم عُدلت التهمة لتصبح قصد التسبب في مضايقة أو إزعاج أو الإضرار بمؤسسة دينية إسلامية، وذلك بعد انتقادات من شخصيات يمينية.

 

أهمية تعزيز قيم التسامح والتعايش المشترك بين جميع أفراد المجتمع

وبعد صدور هذا الحكم، يؤكد مرصد الأزهر الشريف أهمية التصدي لخطابات الكراهية والتطــرف، ويدعو إلى أهمية تعزيز قيم التسامح والتعايش المشترك بين جميع أفراد المجتمع، لتحقيق الأمن والسلام المنشودين للجميع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأزهر لمكافحة التطرف خطابات الكراهية مرصد الازهر لمكافحة التطرف مرصد الأزهر هاميت هوسكون قضية حرق نسخة من المصحف

مواد متعلقة

وفد رفيع المستوى من الطائفة الإنجيلية يهنئ شيخ الأزهر بمناسبة حلول عيد الأضحى

"الأزهر والكنيسة" يحتفيان بذكرى دخول رحلة العائلة المقدسة إلى مصر بالقومي للترجمة

الشباب والرياضة تطلق المشروع القومي "كن صانع سلام" بالتعاون مع الأزهر والكنيسة

شيخ الأزهر: الشعب الفلسطيني يتعرض لأسوأ إبادة جماعية في ظل تخاذل دولي وضعف أممي

الأكثر قراءة

وزيرة البيئة: مصر تقترب من منطقة نشاط زلزالي وعلينا الاستعداد المبكر

من الزفاف إلى التحقيقات، حبس زوج عروس بني سويف بتهمة الاعتداء عليها

الأرصاد الجوية تحذر من موجة حارة تضرب البلاد في عيد الأضحى

ارتفاع أسعار الفراخ البيضاء في الأسواق اليوم الثلاثاء 3 يونيو 2025

رياح مثيرة للرمال والأتربة وشبورة مائية، الأرصاد تحذر من طقس الغد

ماذا يوفر الأتوبيس الترددي للدولة؟ كامل الوزير يرد (فيديو)

الزمالك يهدد بالتصعيد لأعلى جهة دولية حال إعلان الأهلي ضم زيزو قبل نهاية الموسم

كتائب محمد الضيف تتبنى الهجوم على إسرائيل من سوريا وبيان عاجل من حماس

خدمات

المزيد

سعر كيلو السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

سعر لفات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه اليوم الثلاثاء

سعر النحاس في الأسواق العالمية والمحلية اليوم الثلاثاء 3/6/2025

آخر تطورات سعر النحاس اليوم

المزيد

انفوجراف

أحدهم فنان كرهت الرجال بسببه وآخر وصفته بالمثقف الراقي.. 4 أزواج في حياة سيدة المسرح العربي (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما الحكمة من الطواف حول الكعبة عكس عقارب الساعة؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

أعمال اليوم التاسع من ذي الحجة وأيام التشريق وأسماؤها وفضائلها

وزير الأوقاف السابق: عند الشدة والعسر تكون الأولوية في الأضحية للتوسعة على الفقراء

المزيد
الجريدة الرسمية