الذهب يواصل صعوده القياسي وسط توقعات بخفض الفائدة الأمريكية وتراجع الدولار

صعد الذهب إلى مستوى قياسي اليوم الخميس مستفيدًا من إقبال المستثمرين على المعدن النفيس وسط استمرار حالة الضبابية الجيوسياسية والاقتصادية، مع تزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية وتراجع الدولار.

بحلول الساعة 00.33 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 في المئة إلى 4224.79 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما سجل مستوى قياسيا بلغ 4225.69 دولار.



وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.9 في المئة إلى 4239.70 دولار.

ويعد الذهب من أصول الملاذ الآمن خلال فترات عدم اليقين، ويزدهر عادة في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة، وزاد 61 في المئة منذ بداية العام الجاري.

وانخفض مؤشر الدولار 0.1 في المئة ليحوم بالقرب من أدنى مستوى له في أسبوع ويجعل الذهب المسعر بالعملة الأمريكية أرخص بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وانتقد المسؤولون الأمريكيون أمس الأربعاء الضوابط الموسعة التي فرضتها الصين على تصدير المعادن الأرضية النادرة، واصفين إياها بأنها تهديد لسلاسل التوريد العالمية، وتوعدوا بالرد.

وتبادلت الولايات المتحدة والصين فرض رسوم مواني على سفن كل منهما هذا الأسبوع ليتصاعد التوتر في النزاع التجاري القائم.

ويُعزى ارتفاع الذهب إلى مجموعة من العوامل منها المخاطر الجيوسياسية والتوقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية وزيادة مشتريات البنوك المركزية من المعدن النفيس.

ويرجح المستثمرون تطبيق خفض لسعر الفائدة 25 نقطة أساس في اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي هذا الشهر، يليه خفض آخر في ديسمبر.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تقدمت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 في المئة إلى 53.16 دولار للأوقية بعد بلوغها مستوى قياسيا عند 53.60 دولار يوم الثلاثاء.

وزاد البلاتين 0.7 في المئة إلى 1665.70 دولار فيما انخفض البلاديوم 0.3 في المئة إلى 1540.36 دولار.

