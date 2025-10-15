أستاذ فقه: الإسلام سبق العالم في الدعوة للنظافة (فيديو)

قال الدكتور حسن القصبي، أستاذ الحديث بجامعة الأزهر، إن الإسلام سبق العالم في ترسيخ مبادئ النظافة الشخصية، مشيرًا إلى أن احتفال العالم بـاليوم العالمي لغسل اليدين، الذي يوافق 15 أكتوبر من كل عام، يذكّرنا بأن هذه القيمة من صميم سنة النبي صلى الله عليه وسلم الذي جعل الطهارة جزءًا من الإيمان.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية مروة شتلة، ببرنامج "البيت"، المذاع على قناة الناس، أن النبي صلى الله عليه وسلم علّم الأمة أن غسل اليدين قبل الطعام وبعده يجلب البركة ويحمي من الأمراض، مؤكدًا أن الإسلام ربط بين الطهارة الجسدية والنقاء الداخلي، فالنظافة الظاهرة لا تكتمل إلا بطهارة القلب من الأحقاد والذنوب.

وأضاف القصبي أن المحافظة على الصحة واجب شرعي ومسؤولية أمام الله، لأن الجسد أمانة يجب الحفاظ عليها، لافتًا إلى أن تعليم الأبناء سلوكيات النظافة اليومية من أهم مظاهر الاقتداء بالنبي الكريم، مشددًا على أن الإسلام جعل من النظافة أسلوب حياة متكامل يسبق كل المعايير الحديثة في الوقاية والصحة العامة.

