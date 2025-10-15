الشئون العربية بالصحفيين تشيد بالصحفيات الفلسطينيات: علامة فارقة في تاريخ الإعلام العربي

قال محمد السيد الشاذلى، رئيس لجنة الشئون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين، إن الصحفيات الفلسطينيات شكّلن علامة فارقة في العمل الإعلامي المقاوم، وكنّ شاهدات على الجرائم والانتهاكات، ناقلات لصوت الضحايا، وحاملات لرسالة شعب يُصارع من أجل البقاء والحرية.

دعم الصحفيات الفلسطينية

وأضاف محمد السيد الشاذلى، خلال كلمته فى اليوم الذى تنطمه لجنتا الشئون العربية والخارجية والمرأة بنقابة الصحفيين، لدعم الصحفيات الفلسطينيات، إن هذه الفعالية الاستثنائية نُكرّسها للحديث عن ركن أصيل من أركان الحقيقة في فلسطين، متابعا:"عن نساءٍ لم تمنعهنّ نيران الحرب ولا ضراوة العدوان من أداء واجبهنّ الإنساني والمهني، نلتقي اليوم لنُسلّط الضوء على الصحفيات الفلسطينيات خلال العدوان الصهيونى على قطاع غزة".

التغطيات الميدانية وقت الحروب

وأشار إلى أنه فى الوقت الذي كان فيه القصف يطال البيوت والمدارس والمستشفيات، كانت تلك الصحفيات يقدّمن تغطيات ميدانية من قلب الخطر، بكاميراتهن، وأقلامهن، وأصواتهن، في مشهد يجسّد قمة الشجاعة والمسؤولية، مضيفا:"لكن، للأسف لم يكن هذا الدور البطولي دون ثمن، فقد استُشهدت عشرات الصحفيات، وقُصفت منازلهن، واعتُقل عدد منهن، في انتهاك صارخ لكل القوانين الدولية التي تضمن حماية الصحفيين أثناء النزاعات".

واختتم محمد السيد الشاذلى حديثه قائلا:"هذه الفعالية هي وقفة وفاء وتكريم، وصرخة باسم الضمير الإنساني، وفاءٌ لمن ضحّين بأرواحهن من أجل الحقيقة، وتكريمٌ لكل من لا زلن على هذا الطريق، وصرخةٌ في وجه العالم الصامت، بأن حرية الصحافة ليست شعارًا، بل حقًا لا يجب أن يُباد تحت الأنقاض".

ونظمت لجنتي الشئون العربية والخارجية والمرأة بنقابة الصحفيين، برئاسة محمد السيد الشاذلي، يومًا لدعم الصحفيات الفلسطينيات، يأتي ذلك تقديرا لدور الصحفيات الفلسطينيات في نقل الحقيقة، وتوثيق الجرائم والانتهاكات رغم التحديات الكبيرة التي يواجهنها في الميدان.

