ثمن سيارة فارهة، حقيبة زوجة محمد صلاح تثير الجدل في مصر (صور)

لم يكن ظهور ماجي صادق، زوجة نجم منتخبنا الوطني وليفربول الإنجليزي محمد صلاح، ظهورًا عاديًّا أثناء احتفالات منتخب مصر بالتأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، رغم الإطلالة الكاجوال البسيطة، لكن ما لفت النظر إليه حقيبة يدها التي لم تعد مألوفة للمصريين إلا لمشاهير المجتمع ونجوم الفن.

زوجة محمد صلاح في مدرجات ستاد القاهرة

وتواجدت زوجة محمد صلاح قائد الفراعنة في مدرجات إستاد القاهرة من أجل حضور مباراة منتخب مصر ضد ضيفه غينيا بيساو مساء الأحد الماضي في ختام مشوار تصفيات كأس العالم عن قارة إفريقيا.



وظهرت زوجة صلاح مرتدية قميص منتخب مصر بجانب حقيبة يد خطفت الأضواء بعد أن انتشرت عدة صور لها، ونالت تفاعلًا كبيرًا تحول إلى جدل واسع حول سعر هذه الحقيبة.

الحقيبة التي تنتمي إلى مجموعة "بيركين" الشهيرة من دار "هيرميس" الفرنسية، لفتت الأنظار بقيمتها المرتفعة، إذ تتراوح أسعارها بين 25 و40 ألف دولار أمريكي، وقد تصل في بعض الإصدارات النادرة إلى 90 ألف دولار، ما جعلها محور نقاش بين رواد السوشيال ميديا.



ويتجاوز سعر الحقيبة ثمن سيارة فارهة في مصر وهو ما أثار تعليقات واسعة بين متابعي نجم ليفربول عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



ورأى البعض أن اختيار ماجي لهذه الحقيبة أمر طبيعي يعكس مكانة زوجها كلاعب عالمي من الطراز الأول، بينما اعتبر آخرون أن الحقيبة لا تتماشى مع البساطة التي تميز أسلوبها المعتاد في الظهور العام.

وأشار متابعون إلى أن حقائب "بيركين" ليست مجرد إكسسوار فاخر، بل تُعد استثمارًا طويل الأمد، إذ تزداد قيمتها بمرور الوقت، خصوصًا في الإصدارات المصنوعة من الجلود النادرة أو المزينة بقطع معدنية ثمينة من الذهب أو البلاديوم.

وضمن منتخب مصر التأهل إلى نهائيات كأس العالم للمرة الرابعة في تاريخه بعد أن احتل صدارة المجموعة الأولى بقيادة مديره الفني حسام حسن.

