القبض على المتهم بسحل مسن وسرقة هاتفه في مدينة بدر

نجحت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة في ضبط المتهم بسحل مسن وسرقة هاتفه المحمول بمدينة بدر، وذلك بعد مرور 8 ساعات فقط من ارتكاب الواقعة، كما تم ضبط المتهم الآخر الذي اشترى الهاتف المسروق.

تفاصيل الواقعة

تلقى اللواء طارق راشد مدير أمن القاهرة إخطارًا من اللواء علاء بشندي مدير مباحث العاصمة، بتلقي المقدم شريف السماحي رئيس مباحث قسم شرطة مدينة بدر بلاغًا من أحد المواطنين المسنين، أفاد فيه بتعرضه لاعتداء من مجهول قام بسحله وسرقة هاتفه المحمول.

على الفور انتقل المقدم شريف السماحي والرائد محمد عمرو معاون المباحث إلى مكان البلاغ، وبفحص كاميرات المراقبة تم رصد الواقعة بالكامل، حيث نجحت فرق البحث في تحديد هوية الجاني.

وبإعداد الأكمنة اللازمة، تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم خلال 8 ساعات فقط من ارتكاب الجريمة، كما تم القبض على المتهم بشراء الهاتف المسروق.

وبمواجهة المتهم أمام العقيد شادي مكارم مفتش مباحث الشروق وبدر، أقر بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.

