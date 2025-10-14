لليوم الثاني، العبور الجديدة تشهد قرعتين علنيتين لتسكين 480 أسرة وتقنين أوضاع الأراضي

شهدت مدينة العبور الجديدة، حدثًا عمرانيًا واجتماعيًا متميزًا، بتنظيم قرعتين علنيتين (العشرين والحادية والعشرين) لتخصيص الوحدات السكنية للمواطنين الذين استكملوا تسديد مدفوعاتهم وتسوية أوضاعهم حتى 18 سبتمبر 2025. وجاءت هذه الخطوة تنفيذًا لتوجيهات معالي المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وحرصًا على ترسيخ الحقوق العقارية ودعم استقرار المواطنين.



جاءت الفعالية برئاسة المهندس محمود محمد مراد، رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، حيث استقبل كوكبة من قيادات الوزارة والهيئات المعنية، ومن بينهم: • المهندسة عزة رمضان، رئيس الإدارة المركزية بقطاع الشئون العقارية والتجارية، والمستشارة جيلان عادل على محمد، ممثل مجلس الدولة إلى جانب ممثلي شرطة التعمير وعدد من قيادات الجهاز والعاملين بالقطاع العقاري.



أسفرت القرعتان عن تسليم 480 إخطار تخصيص للمواطنين الفائزين، حيث تم توزيعها كالتالي:



• عدد (369) إخطار تخصيص لمنطقتي القادسية والكيلو 48 سابقًا حيث تراوحت المساحات المخصصة بين 276 م² و450 م².



• عدد(111) إخطار تخصيص لمنطقة الأمل سابقًا حيث تراوحت المساحات المخصصة بين 209 م² و500 م².



وفي كلمته خلال الحفل، أكد المهندس محمود مراد أن "هذه القرعة تمثل تتويجًا لجهود مضنية في فحص وتدقيق بيانات المواطنين، لضمان شمولية ودقة التوزيع"، مشيرًا إلى أن هذا الحدث يأتي في إطار سياسة الدولة الرامية إلى توسيع قاعدة تملك الأراضي وتعزيز التنمية العمرانية الشاملة والمستدامة.



وجسدت هذه الخطوة التزام الدولة بالشفافية والعدالة، بما يلبي احتياجات المواطنين للسكن الملائم في مجتمع متكامل الخدمات.



خلال الفعالية، حرص رئيس الجهاز على متابعة تسليم اخطارات التخصيص للعملاء بالمركز التكنولوجي لخدمة عملاء التقنين والاستماع إلى استفسارات المواطنين ومقترحاتهم، مؤكدً استمرار العمل على تيسير الإجراءات وتحسين جودة الخدمات المقدمة لراحة المواطنين



كما شهدت القاعة إقبالًا كبيرًا من المواطنين الذين تابعوا مراحل السحب في أجواء مفعمة بالفرحة والتفاؤل بمستقبل أفضل. وتسلّم المواطنون إخطارات التخصيص فور انتهاء الإجراءات، معبرين عن ارتياحهم التام لمستوى الشفافية والتنظيم الذي اتسمت به الفعالية.

