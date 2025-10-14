انطلاقة جديدة لبرنامج «مشواري» بالمعهد المتوسط للتعليم العالي بكفر الشيخ (صور)

أطلقت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ، فعاليات تدريب برنامج «مشواري – التوجيه المهني لطلاب المعاهد المصرية»، بالمعهد المتوسط للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ، وذلك في إطار بروتوكول التعاون المشترك بين وزارة الشباب والرياضة ووزارة التعليم العالي ومنظمة اليونيسف، وبرعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واللواء دكتور علاء عبد العاطي محافظ كفر الشيخ.

أوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن البرنامج يهدف إلى تمكين الشباب وتأهيلهم لمتطلبات سوق العمل من خلال تطوير مهارات التوجيه المهني والحياة العملية، بما يضمن بناء مسارات مهنية ناجحة ومستدامة، جاء ذلك بحضور الأستاذ الدكتور أشرف عبده مريد، عميد المعهد المتوسط للخدمة الاجتماعية، والدكتور عمرو أحمد دوير، المشرف العام على قطاع الخدمة الطلابية، وحسن الدسوقي، منسق البرنامج بالمحافظة.

أشار وكيل وزارة الشباب والرياضة، إلى أن التدريب يتضمن محاور عملية متنوعة أبرزها التخطيط للمستقبل المهني، وتنمية القيم والمهارات التحفيزية، وأهمية شبكات العلاقات وشجرة العائلة في تحديد الاتجاه المهني، إلى جانب التدريب على تقييم الوظائف وإعداد ملف التخطيط المهني، قدمت التدريب هبة أبو العز، مدربة برنامج مشواري.

ويُقدَّم البرنامج من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، تحت إشراف نانيس الناقوري رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب، وجيهان رشوان مدير عام الإدارة العامة للمشروعات الناشئة، وبمتابعة تنفيذية من مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب، والدكتور رامي عبد الحفيظ منسق البرنامج بالوزارة، ضمن جهود وزارة الشباب والرياضة لنشر ثقافة التوجيه المهني وبناء الوعي الوظيفي لدى الشباب المصري.

