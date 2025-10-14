أسعار الذهب مساء اليوم الثلاثاء فى السعودية

تنشر “فيتو” أسعار الذهب، مساء اليوم الثلاثاء في المملكة العربية السعودية، وفقا لآخر تحديث للأسعار بأسواق المملكة.

وسجل سعر الذهب عيار 24 في السعودية

495 ريالا للبيع.

وسعر الذهب عيار 21 في السعودية

433 ريالا للبيع.

وسعر الذهب عيار 18 في السعودية

371 ريالا للبيع.

اسعار الذهب فى البورصة العالمية

ارتفعت أسعار الذهب إلى مستوى قياسي اليوم الثلاثاء، وسط تجدد التوترات التجارية بين أميركا والصين، مما زاد حالة عدم اليقين في الأسواق وعزّز الإقبال على الملاذات الآمنة، فيما ساهمت توقعات خفض معدلات الفائدة الأميركية في دعم الأسعار أيضًا.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.3% إلى 4166.07 دولارًا للأونصة. كما ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 0.9% إلى 4172.60 دولارًا.

وقفز المعدن الأصفر، الذي يُعد ملاذًا آمنًا، بنحو 57% منذ بداية العام، متجاوزًا مستوى 4100 دولار للمرة الأولى أمس الاثنين، مدعومًا بمخاوف جيوسياسية واقتصادية، وتوقعات خفض معدلات الفائدة، وزيادة مشتريات البنوك المركزية، إلى جانب تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة.

وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.3% إلى 52.49 دولارًا للأونصة، بعدما لامست مستوى 52.70 دولارًا في وقت سابق من اليوم.

ولا يزال المستثمرون يتوقعون خفض معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع مجلس الاحتياطي الفدرالي هذا الشهر، على أن يتبعه خفض مماثل في ديسمبر.

أما بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد ارتفع البلاتين بنسبة 0.5% إلى 1653.45 دولارًا للأونصة، بينما صعد البلاديوم بنسبة 1.6% إلى 1498.25 دولارًا مسجلًا أعلى مستوى له منذ مايو 2023.

