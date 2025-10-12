النيابة العامة تفتح تحقيقا في حادث مصرع وإصابة دبلوماسيين قطريين بشرم الشيخ

وصل فريق من النيابة العامة في الساعات الأولى من صباح اليوم إلى مستشفى شرم الشيخ لمناقشة المصابين من الفريق الدبلوماسي المرافق لرئيس وزراء قطر الذين تعرضوا لحادث مروري نتج عنه إصابة 2 ووفاة 3 آخرين تم نقلهم للمستشفى.

وفتحت جهات التحقيق المختصة بشرم الشيخ، تحقيقًا موسعًا في حادث السير الذي تعرض له الوفد الدبلوماسي، الذي وقع على الطريق الدولي قبل مدينة شرم الشيخ بنحو 50 كيلومترًا في محافظة جنوب سيناء، وأسفر عن وفاة ثلاثة من أعضاء الوفد وإصابة اثنين آخرين.

