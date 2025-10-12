مصرع 3 دبلوماسيين قطريين وإصابة اثنين آخرين في حادث سير بمدينة شرم الشيخ

لقى ثلاثة أعضاء دبلوماسيين بارزين من الوفد الدبلوماسي القطري المتجه إلى مدينة شرم الشيخ للمشاركة في قمة دولية حاسمة بشأن وقف الحرب في قطاع غزة مصرعهم في حادث سير مأساوي.

وبحسب العربية نت ورويترز، وقع الحادث على الطريق الدولي جنوب سيناء، قبل الوصول إلى المدينة السياحية بـ50 كيلومترًا، حيث انقلبت السيارة الرسمية التي كانت تحمل الوفد، مما أسفر عن مصرع ثلاثة فورًا وإصابة اثنين آخرين بجروح خطيرة، حيث يتلقيان العلاج في مستشفيات المنطقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.