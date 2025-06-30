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غدا، بدء صرف تموين يوليو دون زيادة في الأسعار

السلع التموينية
السلع التموينية

تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية، غدا الثلاثاء، صرف السلع التموينية لشهر يوليو 2025  لحاملي البطاقات التموينية، من خلال البقالين ومشروع جمعيتي والمجمعات الاستهلاكية في جميع المحافظات.

استقرار أسعار السلع التموينية 

وأكدت الوزارة استقرار أسعار السلع التموينية المطروحة على البطاقات دون أي زيادة، مشددة على أن جميع السلع الأساسية متوفرة بكميات مناسبة تلبي احتياجات المواطنين، في إطار حرص الدولة على استمرار دعم الفئات الأكثر احتياجًا.

وأوضحت وزارة التموين أن هذا الاستقرار يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين، لا سيما في ظل استمرار التحديات الاقتصادية العالمية وتأثيراتها المباشرة على الأسواق المحلية.

كما طمأنت الوزارة المواطنين بشأن توافر المخزون الاستراتيجي من السلع، مشيرة إلى أنه آمن ويكفي لأكثر  من 6  أشهر مقبلة، مما يعزز من استقرار السوق ويضمن عدم حدوث أزمات في الإمدادات الغذائية.

أسعار السلع التموينية خلال شهر يوليو 2025

وفيما يلي قائمة بأبرز أسعار السلع التموينية لشهر يوليو 2025:  

الزيت الخليط (800 مل): 30 جنيهًا

 

السكر المعبأ (1 كجم): 12.60 جنيها

 

الدقيق المعبأ (1 كجم): 18.00 جنيها

 

المكرونة (800 جم): 13.00 جنيهًا

 

الفول المعبأ (500 جم): 9.00 جنيهات

 

العدس المجروش (500 جم): 21.00 جنيهًا

 

التونة المفتتة (140 جم): 18.00 جنيهًا

 

الجبنة تتراباك (500 جم): 14.00 جنيهًا

 

اللبن المجفف (125 جم): 25.50 جنيها

وأكد وزارة التموين والتجارة الداخلية التزامها الكامل بضبط الأسواق، وعدم السماح بأي ممارسات احتكارية أو محاولات لرفع الأسعار بشكل غير مبرر، داعية المواطنين إلى الإبلاغ الفوري عن أي مخالفات من خلال الخطوط الساخنة المخصصة لذلك.

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