منصة رادع تطلق عملية أمنية واسعة في غزة ضد "أوكار الخيانة والعمالة"

أعلنت منصة "رادع" التابعة لحركة "حماس" بدء تنفيذ عملية أمنية واسعة النطاق في قطاع غزة تستهدف ملاحقة عناصر المليشيات المسلحة والمتهمين بالتعاون مع الاحتلال الإسرائيلي خلال الحرب على القطاع.

وقالت منصة "رادع" الذراع الإعلامي الأمني لحماس عبر تطبيق "تليجرام": “على امتداد القطاع.. ضرباتنا مستمرة من شماله إلى جنوبه، يد رادع تضرب أوكار الخيانة والعمالة في هذه الأثناء”.

ونقلت الصحفية سابير ليبيكين عن القناة 12 العبرية أن منصة “الحارس” التابعة لأمن حماس أعلنت أن الأجهزة الأمنية في غزة تنفذ حاليا عمليات مداهمة لأماكن تواجد عناصر المليشيات المدعومة من الاحتلال الإسرائيلي داخل القطاع.

وقوة “رادع” هي ميدانية خاصة أعلن أمن المقاومة في قطاع غزة عن تشكيلها أواخر يونيو 2025، بهدف مكافحة الفوضى وملاحقة اللصوص وقطاع الطرق والعملاء والمتورطين في الجرائم الأخلاقية والأمنية.

وتنفذ القوة عمليات مباشرة ضمن إستراتيجية شاملة للقضاء على الظواهر السلبية وتعزيز الأمن الداخلي في القطاع، وشهدت مرحلة ما بعد التأسيس تصعيدا ملحوظا في إجراءاتها، شملت تنفيذ إعدامات ميدانية وعمليات نوعية ضد عناصر يشتبه بتعاونهم مع الجيش الإسرائيلي.

وبرزت في الآونة الأخيرة مجموعة تعرف باسم "القوات الشعبية" بقيادة ياسر أبو شباب، تنشط في مدينة رفح جنوب قطاع غزة وهي إحدى المجموعات التي سلحها الاحتلال الإسرائيلي لتنفيذ عمليات نهب وتخابر خلال الحرب.

وتعد المجموعة التي أعلنت عن نفسها كجهاز "لمكافحة الإرهاب" قبل أن تغير تسميتها، أحد أبرز التشكيلات المسلحة المناوئة لحماس، حيث شهدت مناطق جنوب القطاع اشتباكات متكررة بينها وبين الأجهزة الأمنية التابعة للحركة في الأسابيع الماضية.

وفي ذات الإطار دعا مصدر أمني إسرائيلي رفيع المستوى إلى ضرورة الاهتمام بمجموعات قاتلت حركة "حماس" خلال الحرب، على خلفية التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى.

وقال إن المليشيات التي سلّحتها إسرائيل "يجب أن تكون جزءا من التسوية الشاملة".

يذكر أن ياسر أبو شباب أعلن خلال مقابلة صحفية عن مخاوفه من أن تقوم حركة "حماس" باغتياله خلال فترة الهدنة حال التوصل إليه، مطالبا "بحماية دولية خلال فترة وقف إطلاق النار".

كما برزت مجموعة الأسطل بقيادة حسام عبد المجيد الأسطل وضابط سابق في جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني.

وأعلنت المجموعة عن نفسها خلال الحرب ونشطت في مناطق خان يونس، وتعاونت مع الاحتلال الإسرائيلي لتعزيز قدراته المسلحة.

وكشف الأسطل عن تنسيق محدود مع مجموعة ياسر أبو شباب في رفح في إطار تحالف أوسع يهدف إلى تحدي السيطرة الأمنية لحركة حماس في القطاع.

