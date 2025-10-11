تدمير 75% من المحافظة، بلدية خان يونس تكشف حجم خسائر المرافق جراء العدوان الإسرائيلي

أعلنت بلدية خان يونس في بيان اليوم السبت أن 85% من المحافظة مدمر.

400 ألف طن ركام يجب إزالتها من شوارع المدينة

وقالت بلدية خان يونس في بيانها إن نحو 400 ألف طن ركام يجب إزالتها من شوارع المدينة، مؤكدة أن 300 كيلومتر من شبكات المياه مدمر.

وأضافت البلدية: إن 75% من شبكة الصرف الصحي في المدينة مدمر، مردفة أن على البلدية التعامل مع أكثر من 350 ألف طن من النفايات في خان يونس.

وقالت البلدية إن لديها 9 فرق تعمل على فتح الطرق لكنها تحتاج إلى وقود الديزل لإنجاز المهمة، مشددة على الحاجة إلى آليات حديثة للتعامل مع الركام.

كما أكدت أنها تحتاج إلى مولدات كهرباء لاستبدال المولدات المدمرة والمتهالكة.

