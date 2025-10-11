السبت 11 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

مفاجأة مرعبة، العثور على تمساح في شوارع حدائق الأهرام

محاكمة المتهم
محاكمة المتهم

تجري الأجهزة الأمنية تحقيقات موسعة لكشف ملابسات العثور على تمساح بأحد شوارع حدائق الأهرام

وأجرت الأجهزة الأمنية تفريغا لكاميرات المراقبة التي كشفت أن التمساح يبلغ طوله 90 سم، ألقاه شخص بالشارع بعد أن اشتراه، ولفشله في رعايته، قرر التخلص منه.

واستعان رجال المباحث بالمختصين من الطب البيطري، لفحص التمساح، وإيداعه بمكان مختص لرعايته.

العثور على تمساح صغير بأحد شوارع حدائق الأهرام

البداية كانت بورود بلاغ لغرفة النجدة بالجيزة، يفيد العثور على تمساح صغير بأحد شوارع حدائق الأهرام، انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ، وتم الاستعانة بالمختصين، والتحفظ على التمساح، دون إصابات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وجاري تكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حدائق الأهرام الطب البيطري العثور علي تمساح غرفة النجدة بالجيزة

مواد متعلقة

إخلاء سبيل المتهم بقتل الكلاب في حدائق الأهرام بكفالة

الأكثر قراءة

السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا

آخر مستجدات تشكيل القائمة الوطنية لخوض انتخابات مجلس النواب

4585 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم السبت 11 أكتوبر 2025

الإعلان عن أسماء المعينين في مجلس الشيوخ خلال أيام

أخبار مصر: مفاجأة صحية عن "قلب" ترامب قبل زيارته لمصر، تمساح يثير الرعب بشوارع الهرم، تعاقد عماد النحاس مع نادٍ خليجي كبير

قرار جمهوري بالموافقة على اتفاقية إنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء

انخفاض يصل لـ 6 جنيهات، سعر الفراخ اليوم السبت 11 أكتوبر 2025

سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية صباح اليوم السبت

خدمات

المزيد

استقرار سعر الأرز بالأسواق اليوم السبت

استقرار سعر كيلو الأرز بالأسواق اليوم الجمعة

سعر السكر في السوق المحلية اليوم الجمعة

تعرف على سعر السكر في السوق المحلية اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

الطريق للنهائي.. مواجهات دور الـ 16 في كأس العالم للشباب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأوقاف: الإسلام كفل للطفل حقه في الرعاية والحماية النفسية والجسدية

الأوقاف تعقد 2963 ندوة علمية في "مجالس الذاكرين"

من القرآن والسنة، 6 أدعية جامعة يمكنك ترديدها في الصباح

المزيد
الجريدة الرسمية