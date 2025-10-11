مفاجأة مرعبة، العثور على تمساح في شوارع حدائق الأهرام

تجري الأجهزة الأمنية تحقيقات موسعة لكشف ملابسات العثور على تمساح بأحد شوارع حدائق الأهرام.

وأجرت الأجهزة الأمنية تفريغا لكاميرات المراقبة التي كشفت أن التمساح يبلغ طوله 90 سم، ألقاه شخص بالشارع بعد أن اشتراه، ولفشله في رعايته، قرر التخلص منه.

واستعان رجال المباحث بالمختصين من الطب البيطري، لفحص التمساح، وإيداعه بمكان مختص لرعايته.

العثور على تمساح صغير بأحد شوارع حدائق الأهرام

البداية كانت بورود بلاغ لغرفة النجدة بالجيزة، يفيد العثور على تمساح صغير بأحد شوارع حدائق الأهرام، انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ، وتم الاستعانة بالمختصين، والتحفظ على التمساح، دون إصابات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وجاري تكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

