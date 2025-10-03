قيادي بحماس: وافقنا على تصور إقليمي ودولي قدمته مصر

قال القيادي بحماس، موسى أبو مرزوق، في تصريحات صحفية، مساء اليوم الجمعة: توافقنا وطنيا على تسليم إدارة غزة لمستقلين ومرجعية ذلك السلطة الفلسطينية.

وأضاف: تسليم الأسرى والجثامين خلال 72 ساعة أمر نظري وغير واقعي بالظرف الحالي، متابعا: رسم مستقبل الشعب مسألة وطنية لا تقرر فيها حماس وحدها.

وتابع: وافقنا على تصور إقليمي ودولي قدمته مصر ويشمل أجوبة بشأن السلام والمستقبل، وعلى الولايات المتحدة النظر بإيجابية لمستقبل الشعب الفلسطيني.

الإفراج عن كل الأسرى أحياء وجثامين وفق مقترح ترامب

وكانت حركة حماس، قالت مساء اليوم الجمعة إنه حرصا على وقف العدوان أجرينا مشاورات واسعة للتوصل لموقف مسئول في التعامل مع خطة ترامب بشأن غزة.

وأضافت حماس أنه بما يحقق وقف الحرب والانسحاب الكامل نعلن موافقتنا على الإفراج عن كل الأسرى أحياء وجثامين وفق مقترح ترامب، ونؤكد استعدادنا للدخول فورا من خلال الوسطاء في مفاوضات لمناقشة كل التفاصيل.

وتابعت حماس: "نجدد موافقتنا على تسليم إدارة القطاع لهيئة فلسطينية من المستقلين بتوافق وطني واستنادا لدعم عربي إسلامي".

إطار وطني فلسطيني جامع تكون حماس ضمنه

وأكدت حماس أن القضايا المتعلقة بمستقبل قطاع غزة تناقش في إطار وطني فلسطيني جامع تكون حماس ضمنه وستسهم فيه بكل مسئولية.

وكانت وكالة «رويترز»، أشارت إلى أن حركة حماس سلمت ردها على خطة ترامب إلى الوسطاء.

