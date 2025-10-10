"العين بالعين"، الصين تفرض رسومًا استثنائية على السفن الأمريكية

أعلنت الصين، اليوم الجمعة، أنها ستفرض رسومًا "خاصة" على السفن الأمريكية في مرافئها، ردًا على إجراءات أعلنتها الولايات المتحدة في أبريل الماضي.

وستطبق هذه الرسوم اعتبارًا من الثلاثاء المقبل، على السفن التي تملكها أو تستأجرها شركات أمريكية، والمصنوعة في الولايات المتحدة، حسب ما أفادت وزارة النقل الصينية في بيان.

وسيُفرض على السفن الوافدة إلى الصين مبلغ 400 يوان (56 دولارًا أمريكيًا) لكل طن صاف، وستُرفع هذه الرسوم إلى 640 يوان في أبريل المقبل، ومن ثم ستزيد على أساس سنوي.

وووفقا للوزارة الصينية، ستُفرض هذه "الرسوم الخاصة" على كل رحلة للسفينة إلى الصين، وليس عند رسوها في كل ميناء، ولن تضطر إلى دفع هذه الرسوم أكثر من 5 مرات في السنة.

وتدخل هذه الرسوم حيز التنفيذ، بالتزامن مع بدء الموانئ الأمريكية فرض رسوم على السفن المصنوعة في الصين، أو تلك التي تديرها شركات صينية والوافدة إلى الولايات المتحدة، وأتت الخطوة بعد تحقيق شمل قطاع بناء السفن في الصين باشرته الإدارة الأمريكية السابقة.

وقال متحدث باسم وزارة النقل الصينية، إن "الرسوم الصينية إجراء مشروع للحفاظ على الحقوق، والمصالح المشروعة لشركات الشحن الصينية"، وأضاف في بيان "نحث الطرف الأمريكي على تصحيح ممارساته الخاطئة".

