وزير الخارجية يتوجه إلى باريس للمشاركة في اجتماع بشأن غزة

توجه د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج اليوم الخميس، إلى العاصمة الفرنسية باريس، للمشاركة في الاجتماع الوزاري الذي دعا إليه الجانب الفرنسي لمناقشة ترتيبات الأوضاع فى قطاع غزة فى ضوء التطورات الإيجابية الأخيرة فى شرم الشيخ، وما تشكله من لحظة فارقة فى الحرب بغزة.

يشارك فى الاجتماع وزراء خارجية وكبار مسئولي كل من فرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة وألمانيا وإسبانيا ومصر والسعودية والأردن وقطر والإمارات وإندونيسيا وتركيا والولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي.

