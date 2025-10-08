وزير الاستثمار: حريصون على تعزيز العلاقات التجارية مع كينيا لتعميق التكامل الاقتصادي

بحث المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مع لي كيان جي وزير الاستثمار والتجارة والصناعة الكيني، سبل تعزيز التعاون المشترك وذلك خلال لقاء الوزيرين في كينيا على هامش مشاركة وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ضمن الوفد المصري المشارك برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في قمة الكوميسا الرابعة والعشرين التي تستضيفها كينيا يوم ٩ أكتوبر ٢٠٢٥ بالعاصمة نيروبي.

أكبر القوى التجارية في تجمع الكوميسا

وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حرص مصر التام لتعزيز العلاقات التجارية مع كينيا، لا سيما في ظل تمتع البلدين بعضوية الكوميسا وباعتبارهما من أكبر القوى التجارية في تجمع الكوميسا.

كما تم التأكيد على حرص مصر على تعزيز تعاونها مع الجانب الكيني في الإطار الثنائي والاطار المتعدد الأطراف لتعميق التكامل الاقتصادي الإقليمي.

واتفق الوزيران على أهمية عقد اللجنة التجارية المشتركة بين البلدين، والعمل على تعزيز دور مجتمع الأعمال في تنمية التعاون التجاري والاستثماري المشترك.

وشددا على أهمية التعاون المشترك على المستوى الإقليمي في اطار الكوميسا والعمل على تسهيل حركة التجارة بين دول التجمع والتغلب على كافة القيود الفنية واللوجستية التي تحول دون تنمية التجارة البينية في اطار الكوميسا.

الخبرات المصرية في مجال صناعة الأدوية والبناء والتشييد

من جانبه أكد الوزير الكيني حرص بلاده لتعزيز التعاون مع مصر والاستفادة من خبراتها في مجال صناعة الأدوية والخبرات المتاحة لدى الشركات المصرية في مجال البناء والتشييد.

تجدر الاشارة الى ان حجم التبادل التجاري بين مصر وكيميا بلغت قيمته ٥٤٠ مليون دولار عام ٢٠٢٤، مثلت الصادرات المصرية نحو ٣٤٠ مليون دولار أمريكي في حين مثلت الواردات المصرية من كينيا نحو ٢٠٠ مليون دولار.

وتتركز الصادرات المصرية لكينيا في قطاعات التعبئة والتغليف، مواد البناء، الكيماويات، الصناعات الغذائية، وتتركز الواردات المصرية من كينيا في الشاي.

وشارك في لقاء الوزيرين السفير حاتم يسري سفير جمهورية مصر العربية في كينيا والمستشار التجاري كريم حمدي رئيس المكتب التجاري في كينيا وعمرو البكري المستشار التجاري بالتمثيل التجاري ومحمد عبد الله السكرتير الاول التجاري بالتمثيل التجاري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.