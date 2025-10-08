الأربعاء 08 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

وزير الاستثمار: حريصون على تعزيز العلاقات التجارية مع كينيا لتعميق التكامل الاقتصادي

لقاء وزير الاستثمار
لقاء وزير الاستثمار المصري مع نظيره الكيني

بحث المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مع  لي كيان جي وزير الاستثمار والتجارة والصناعة الكيني، سبل تعزيز التعاون المشترك وذلك خلال لقاء الوزيرين في كينيا على هامش مشاركة وزير الاستثمار والتجارة الخارجية  ضمن الوفد المصري المشارك برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في قمة الكوميسا الرابعة والعشرين التي تستضيفها كينيا يوم ٩ أكتوبر ٢٠٢٥ بالعاصمة نيروبي.

أكبر القوى التجارية في تجمع الكوميسا

وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حرص مصر التام لتعزيز العلاقات التجارية مع كينيا، لا سيما في ظل تمتع البلدين بعضوية الكوميسا وباعتبارهما من أكبر القوى التجارية في تجمع الكوميسا.

كما تم التأكيد على حرص مصر على تعزيز  تعاونها مع الجانب الكيني في الإطار الثنائي والاطار المتعدد الأطراف لتعميق التكامل الاقتصادي الإقليمي.

واتفق الوزيران على أهمية عقد اللجنة التجارية المشتركة بين البلدين، والعمل على تعزيز دور مجتمع الأعمال في تنمية التعاون التجاري والاستثماري المشترك.

وشددا على أهمية التعاون المشترك على المستوى الإقليمي في اطار الكوميسا والعمل على تسهيل حركة التجارة بين دول التجمع والتغلب على كافة القيود الفنية واللوجستية التي تحول دون تنمية التجارة البينية في اطار الكوميسا.

 

 الخبرات المصرية في مجال صناعة الأدوية والبناء والتشييد

من جانبه أكد الوزير الكيني حرص بلاده لتعزيز التعاون مع مصر والاستفادة من خبراتها في مجال صناعة الأدوية والخبرات المتاحة لدى الشركات المصرية في مجال البناء والتشييد.

تجدر الاشارة الى ان حجم التبادل التجاري بين مصر وكيميا بلغت قيمته ٥٤٠ مليون دولار عام ٢٠٢٤، مثلت الصادرات المصرية نحو ٣٤٠ مليون دولار أمريكي في حين مثلت الواردات المصرية من كينيا نحو ٢٠٠ مليون دولار.

وتتركز الصادرات المصرية لكينيا   في قطاعات التعبئة والتغليف، مواد البناء، الكيماويات، الصناعات الغذائية، وتتركز الواردات المصرية من كينيا في الشاي.

وزير الاستثمار: الحكومة حققت تقدما كبيرا في تقليص مدة الإفراج الجمركي

وزير الاستثمار: إطلاق منصة رقمية متكاملة قريبًا لتأسيس الشركات والحصول على التراخيص والموافقات

وشارك في لقاء الوزيرين السفير حاتم يسري سفير جمهورية مصر العربية في كينيا والمستشار التجاري كريم حمدي رئيس المكتب التجاري في كينيا وعمرو البكري المستشار التجاري بالتمثيل التجاري ومحمد عبد الله السكرتير الاول التجاري بالتمثيل التجاري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الاستثمار الاستثمار والتجارة الخارجية تجمع الكوميسا وزير الاستثمار والتجارة والصناعة الكيني

مواد متعلقة

وزير الاستثمار: الحكومة حققت تقدما كبيرا في تقليص مدة الإفراج الجمركي

وزير الاستثمار: إطلاق منصة رقمية متكاملة قريبًا لتأسيس الشركات والحصول على التراخيص والموافقات

الأكثر قراءة

التعليم تكشف حقيقة فيديو مديرة مدرسة ترفض دخول طالبة إلى فصلها وتجبرها على نظام البكالوريا

حقيقة رحيل وليد صلاح الدين عن الجهاز الفني الجديد للأهلي

تفاصيل تعاقد الأهلي مع الدنماركي ياس سوروب

الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة عصام صاصا بملهى ليلي

ارتفاع جديد، سعر جرام الذهب بمحلات الصاغة اليوم الأربعاء (تحديث لحظي)

4500 لاعبة في كأس مصر للجمباز الفني تحت 7 سنوات

أسعار الذهب تشتعل عالميًا والمؤشر يتجاوز التوقعات

استقالة جماعية داخل «حماة الوطن» بأمانة الوراق احتجاجًا على ترشيحات انتخابات النواب

خدمات

المزيد

ارتفاع جديد، سعر جرام الذهب بمحلات الصاغة اليوم الأربعاء (تحديث لحظي)

الأبيض يبدأ من 144 جنيها، أسعار كرتونة البيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

أسعار العملات العربية والأجنبية بالبنك المركزي المصري اليوم الأربعاء

المعدن الأصفر يشتعل، الذهب يواصل الارتفاعات بجميع الجرامات

المزيد

انفوجراف

نسب الزيادة في 10 سلع غذائية بعد إعلان التضخم السنوي في سبتمبر 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مولد السيد البدوي، جاذبية صدقي تكتب عن المناقب والأسرار الخفية في حياة الولي المحبوب

الأوقاف تنظّم ندوات علمية حول انتصارات أكتوبر بـ1860 مسجدًا بالتعاون مع الأزهر

أمين البحوث الإسلامية: الإخلاص في العمل هو التجسيد الحقيقي لصفاء القلب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads