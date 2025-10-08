الأربعاء 08 أكتوبر 2025
سياسة

حزب المؤتمر يعقد اجتماعا موسعا لتسليم خطابات الترشيح

حزب المؤتمر
حزب المؤتمر

عقد حزب المؤتمر اجتماعا موسعًا بمقره الرئيسي لتسليم خطابات الترشح لمرشحي الحزب لخوض انتخابات مجلس النواب 2025 بمحافظة القاهرة.

وذلك برئاسة الربان عمر صميدة رئيس الحزب، وبحضور اللواء طارق رسلان الأمين العام، والقبطان محمود حنفي جبر نائب رئيس الحزب وأمين القاهرة،
وأحمد خالد ممدوح نائب رئيس الحزب ورئيس غرفة عمليات متابعة الانتخابات المركزية، والدكتور عمرو الهلالي مساعد رئيس الحزب لشؤون الانتخابات، وإسلام تمراز رئيس اتحاد الشباب، والقبطان وليد جودة الأمين العام المساعد للقاهرة، وأحمد حماد أمين تنظيم القاهرة.

انتخابات مجلس النواب 

وقام الربان عمر المختار خلال الإجتماع بتسليم المرشحين خطابات ترشحهم رسميًا لخوض انتخابات مجلس النواب 2025، متمنيًا لهم التوفيق في خدمة الوطن والمواطن.

وتضم قائمة مرشحين حزب المؤتمر بالقاهرة: 
طارق خليل — (حدائق القبة)
ناصر حسين— (المرج) 
الدكتورة / إيمان محمد سالم — (مصر الجديدة)
العميد / شريف أبو المعالي — (باب الشعرية – منشية ناصر – الجمالية – الموسكي) 
ميرنا عصمت وردي برسوم — (القطامية – التجمع الخامس – التجمع الأول – الشروق – بدر)
مينا مجدي — (الزيتون – الأميرية)
خالد البدوي — (القطامية – التجمع الخامس – التجمع الأول – الشروق – بدر)
سيد إسماعيل يوسف — (الشرابية – الزاوية الحمراء)
محمود محمد عبد الحكيم محمد (محمود أبو الحاج) — (السلام – النهضة).

