السيسي: بطمن المصريين على الأوضاع في الداخل والخارج، الأمور تسير بشكل طيب

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل تخرج دفعة جديدة من أكاديمية الشرطة: “بطمن الشعب المصري على الأوضاع في الداخل والخارج.. بفضل الله وبالله قبل كل شيء وبالمصريين إحنا من 2013 وحتى الآن واجهنا إرهابا قاسيا وبفضل الله وبأبناء مصر تم التغلب عليه.. والأمور تسير بشكل طيب”.

وشهد الرئيس السيسي، اليوم الأربعاء مراسم حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب الشرطة والضباط المتخصصين بمقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة.

وشهدت أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة اليوم الأربعاء مراسم احتفال تخرج دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة والضباط المتخصصين للعام الدراسي 2024 /2025، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي واللواء محمود توفيق وزير الداخلية وأعضاء هيئة الشرطة ولفيف من قادة وضباط القوات المسلحة، وممثلين عن عدة وزارات وأهالي الخريجين.

وجاء الاحتفال في إطار تعزيز الكوادر الشرطية المؤهلة، وتكريم الخريجين الجدد الذين سينضمون إلى صفوف وزارة الداخلية لدعم الأمن والاستقرار في مختلف أنحاء البلاد.

