الثلاثاء 07 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

سقوط نيزك كبير قبالة سواحل إندونيسيا

سقوط نيزك كبير
سقوط نيزك كبير

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الثلاثاء، أن  نيزكا كبير الحجم سقط  في بحر جاوة قبالة سواحل إندونيسيا، وأعقبه وميض ساطع، وانفجار مدو.

 سقوط نيزك كبير قبالة سواحل إندونيسيا
 

وأفادت صحيفة جاكرتا غلوب نقلا عن بيانات الهيئة الوطنية للبحوث والابتكارات (BRIN) بأن جسما طار  فوق مدينتي كونينجان وتشيربون وسقط في بحر جاوة، وهو ما أكده شهود عيان ولقطات من كاميرات المراقبة.

ونقل التقرير عن أحد علماء الفلك في الهيئة قوله: "أؤكد أن هذا كان نيزكا8 كبيرا إلى حد ما، والضوء الذي رآه السكان والانفجار لم يشكلا أي تهديد".

كما أشارت الوكالة المحلية للأرصاد الجوية إلى أن الخبراء سجلوا هزات قوية عقب سقوط النيزك.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نيزك أندونيسيا بحر جاوة

مواد متعلقة

زلزال بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر يضرب إقليم مالوكو في إندونيسيا

الأكثر قراءة

وصول جثمان أحمد عمر هاشم للشرقية ودفنه بجوار جده مؤسس الطريقة الهاشمية (فيديو وصور)

السيسي يوجه بصرف 1000 جنيه حافز تدريس للمعلمين، والتطبيق في هذا الموعد

ارتفاع سعر جرام الذهب اليوم الثلاثاء وعيار 21 يصل لهذا المستوى

إيقافات وغرامات بالجملة، عقوبات الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز

أحمد مجدي الحيوان يعتذر عن عدم خوض انتخابات الأهلي

الإفتاء: هذا ثواب قضاء حوائج الناس وتفريج الكربات عنهم

السيسي يتابع سير وانتظام العملية التعليمية وسد العجز في أعداد المعلمين

بدء تلقي الطلبات غدا، المستندات المطلوبة وشروط الترشح بالنظام الفردي في انتخابات النواب

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز اليوم في الأسواق 2025.10.7

سعر السكر في السوق المحلية اليوم الثلاثاء

سعر كيلو الأرز اليوم الثلاثاء في الأسواق 7- 10- 2025

سعر السكر في السوق المحلي اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

بعد الخروج المبكر لمنتخب مصر.. المنتخبات المتأهلة لثمن نهائي مونديال الشباب (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء: هذا ثواب قضاء حوائج الناس وتفريج الكربات عنهم

في ذكرى وفاته الـ71، أبرز المعلومات عن الإمام عبد الحميد سليم شيخ الأزهر الأسبق

تفسير حلم الغيوم في المنام وعلاقته بمشاكل وصعوبات قادمة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads