ذكرت تقارير إعلامية اليوم الثلاثاء، أن نيزكا كبير الحجم سقط في بحر جاوة قبالة سواحل إندونيسيا، وأعقبه وميض ساطع، وانفجار مدو.

سقوط نيزك كبير قبالة سواحل إندونيسيا



وأفادت صحيفة جاكرتا غلوب نقلا عن بيانات الهيئة الوطنية للبحوث والابتكارات (BRIN) بأن جسما طار فوق مدينتي كونينجان وتشيربون وسقط في بحر جاوة، وهو ما أكده شهود عيان ولقطات من كاميرات المراقبة.

ونقل التقرير عن أحد علماء الفلك في الهيئة قوله: "أؤكد أن هذا كان نيزكا8 كبيرا إلى حد ما، والضوء الذي رآه السكان والانفجار لم يشكلا أي تهديد".

كما أشارت الوكالة المحلية للأرصاد الجوية إلى أن الخبراء سجلوا هزات قوية عقب سقوط النيزك.

