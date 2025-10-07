محافظ الدقهلية يراقب منظومة النقل من داخل مركز الطوارئ والسلامة

تابع اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، حركة المواقف وخطوط النقل، وسير المرور بالشوارع، ومستوى النظافة والإشغالات في المحاور الحيوية، من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظه، وذلك بالتزامن مع أوقات ذهاب الطلبة والعاملين والمواطنين الي المدارس والجامعات والمصالح الحكوميه.

رصد حركة المواقف وخطوط النقل

ووجه " المحافظ " الدفع بأتوبيسات النقل الجماعي وسيارات السرفيس إلى النقاط الأكثر ازدحامًا خلال فترات الذروة، أثناء ذهاب وخروج طلاب الجامعات والعاملين والمواطنين.

متابعة مستوى النظافة ورفع الإشغالات بالشوارع وتنسيق مستمر مع رؤساء المنطقة المركزية

وكلف " مرزوق " مدير الشبكة الوطنيه بالمتابعة المستمرة لمستوى النظافة ورفع الإشغالات بشوارع المنطقة المركزية ( حي شرق - حي غرب - مركز المنصوره - طلخا ) من خلال شاشات مركز الشبكه الوطنية، والتنسيق الكامل مع رؤساء المنطقه المركزيه للدفع بالمعدات بالمناطق التي يوجد بها تراكمات قمامة، بالإضافة إلي متابعة رفع الإشغالات من الشوارع.

كما وجه " المحافظ " لمدير الشبكة الوطنية بالاستجابة الفورية للبلاغات وشكاوى المواطنين والعمل على حلها من خلال التنسيق مع الجهات المعنية، والمتابعة حتى إغلاق البلاغ.

وشدّد على إصدار تقارير يومية بمؤشرات الأداء (زمن الاستجابة - عدد البلاغات المغلقة - التدخلات الميدانية)، لضمان التحسين المستمر ورضا المواطنين.

المحافظة تعمل على نهج رقابي لحظي يسبق المشكلة ويعالجها

وأكد اللواء طارق مرزوق أن المحافظة تعمل على نهج رقابي لحظي يسبق المشكلة ويعالجها من مركز السيطرة بالتوازي مع العمل الميداني، بما يحقق انسيابية المرور، وخدمة نقل آمنة ومنضبطة، وبيئة نظيفة خالية من الإشغالات على مدار اليوم.

جاء ذلك بحضور اللواء عماد عبدالله السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد حواس مدير عام مكتب المحافظ، واللواء عمرو عبدالرحمن المشرف العام علي المواقف بالمحافظة، والدكتور إيهاب منصور معاون المحافظ، وأحمد حمدي مدير مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.