إليزابيث أولسن عن عودتها لتجسيد شخصية Scarlet Witch: إنه شيء أحبه

عبرت الممثلة الشابة إليزابيث أولسن، عن سعادتها بالعودة لتجسيد شخصية “إنه شيء أحبه”، في أعمال عالم مارفل، قائلة: "إنه شيء أحبه، وهو شيء أرغب دائمًا بالعودة إليه".

ذكرت الممثلة "إليزابيث أولسن"، أن استديوهات مارڤل، تقوم بصنع أعمالها بشكل حصري للمعجبين بعالم مارڤل السينمائي فقط.

وقالت أولسن: "أفلام مارڤل ليست للنُقاد، إنها هدايا مصنوعة خصيصًا لمعجبين مارڤل فقط".

عودة إليزابيث أولسن لتجسيد شخصية ScarletWitch في عالم مارفل

كشفت تقارير صحفية عن عودة الممثلة إليزابيث أولسن لعالم مارفل؛ لتجسيد شخصية البطلة الخارقة، Scarlet Witch، في مشروع سيُصور في عام 2025، أي قبل بدء العمل على الفيلم الخاص بالشخصية الشهيرة في عالم مارفل.

وذكرت التقارير أنه من المحتمل أن يكون المشروع المقصود هو فيلم Avengers Doomsday، أو مسلسل The Vision، نظرا لأن تصويرهما، سيبدأ خلال عام 2025.

مارڤل تبحث عن مخرج وكاتب لـ فيلم Scarlet Witch

في سياق متصل، كشفت تقارير صحفية أن استديوهات مارفل، تبحث عن كاتب لفيلمها الجديد Scarlet Witch.

وذكرت التقارير أن استديوهات مارفل ما زالت تبحث للفيلم عن القصة التي تليق به، حيث يرغب الأستديو بجعل الفيلم أحد أضخم إنتاجاتها على الإطلاق، ولذلك لابد أن يكون الفيلم ذو قصة ضخمة.

استديوهات مارفل تعلن ظهور 15 شخصية خارقة في فيلم "Avengers: Doomsday"

أعلنت استديوهات مارفل، في بث مباشر، عبر حساباتها الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي، عن نيتها في إعادة جميع الممثلين الذين عملوا معها حتى الآن.

وأعلنت مارفل بالفعل عن عودة أكثر من 15 شخصية، خلال أحداث فيلم "Avengers: Doomsday"، على أن يجسدوا معظمهم شخصيات ثانوية.

تحدث المخرج أنتوني روسو عن اختيار الممثل روبرت داوني جونيور، لتجسيد شخصية دكتور دوم، في عالم مارفل السينمائي، وتحديدا فيلم Avengers Doomsday.

وقال روسو، في تصريحات صحفية: "لا أحد في العالم يستطيع تجسيد هذه الشخصية بالطريقة التي سيقدمها روبرت داوني جونيور".

الأخوان روسو يكشفان سبب عودتهما للعمل مع استديوهات مارڤل

فيما أوضح الأخوان "روسو"، السبب وراء عودتهم للعمل مرة أخرى مع استديوهات مارڤل، لإخراج فيلمي الـ Avengers المقبلين.

وقال الأخوان، في تصريحات صحفية: "لقد انتهى بنا الأمر بالعثور في أحد الليالي، على فكرة مجنونة قامت بتنشيطنا جميعًا... ورأينا بأنها قصة نحتاج إلى أن يراها العالم".

فيما ذكرت التقارير الصحفية، تفاصيل جديدة تتعلق بفيلم مارفل المنتظر،Avengers Doomsday.

وأشارت التقارير إلى أن أشرار فيلم Avengers Doomsday، سيكونون نُسخ مُتغيرة من أبطال كون مارڤل الرئيسي Earth-616، وسيكون بعضهم طيبًا، وبعضهم شريرًا، والبعض كارثيين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.