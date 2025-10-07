الثلاثاء 07 أكتوبر 2025
محافظات

بالأعلام والممرات الشرفية والأغاني الوطنية، مدارس الدقهلية تحتفل بالذكرى الـ 52 لنصر أكتوبر (صور)

احتفال مدارس الدقهلية
احتفال مدارس الدقهلية بنصر أكتوبر، فيتو

احتفلت مديرية التربية والتعليم بالدقهلية ومدارسها منها مدرسة الجمالية الثانوية التجارية المشتركة بالذكرى 52 لنصر أكتوبر العظيم بمشهد وطني يعكس قيمة الوفاء والعرفان.

واستقبل ديوان مديرية تعليم الدقهلية الزائرين بأعلام مصر احتفالًا بانتصارات أكتوبر المجيدة، حيث اتشح مبني ديوان المديرية بعلم مصر وصاحب ذلك استقبال المواطنين من متلقي الخدمات التعليمية بالأعلام. 

 

 

كما  تم استقبال مدير المديرية حال عودته من المرور على عدد من المدارس لمتابعة انضباط العملية التعليمية  بالورود والأعلام احتفالا بيوم العزة والكرامة السادس من أكتوبر المجيدة.


احتفالات بذكرى انتصارات أكتوبر فى مدارس إدارة غرب المنصورة التعليمية
 

واحتفلت مدرسة شجرة الدر الثانوية بنات التابعة لإدارة غرب المنصورة التعليمية تحت إشراف الدكتور أحمد يحيي مدير إدارة غرب المنصورة التعليمية بلقطات منيرة من احتفالات أكتوبر وفقرات استعراضية قدمتها زهرات مدرسة شجرة الدر الإعدادية بنات.

 

 

 

وذلك وفقا لتوجيهات قيادات مديرية التربية والتعليم بالدقهلية المهندس  محمد فؤاد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم،  بسيوني محمد بسيوني وكيل المديرية، دكتور أشرف العدل (مدير عام التعليم الفني بالمديرية، وبرعاية كريمة من مدير عام إدارة الجمالية التعليمية الدكتور عرفة رمان،

 

شهدت المدرسة تكريم المحاربين القدامى الذين شاركوا في نصر أكتوبر من أبناء مدينة الجمالية،  وكانت الفرحة عارمة بين الطلبة والطالبات والمعلمين أثناء استقبال الأبطال وسط احتفالية رائعة

 تضمنت الفقرات التالية ممر شرفي مميز: تعبيرًا عن حفاوة وتقدير الطلبة والطالبات للمقاتلين في حرب أكتوبر، وتحيةً واعتزازًا بتاريخهم المجيد.

 فقرات الحفل:

 تقديم مميز من شاكر محرم،  تلاوة عطرة للقرآن الكريم للطالبة نورا حسانين، كلمات ترحيبية من مدير المدرسة محمد المتولي.

  كلمة  مدير عام الإدارة الدكتور  عرفة رمان،  أغنية وطنية رائعة للطالب صاحب الصوت المميز يوسف فاروق.

وتضمن الاحتفال  تكريم الأبطال تم تكريم المحاربين والاستماع لكلماتهم المؤثرة وذكرياتهم الجميلة التي عبرت عن الامتنان لهذا الوفاء، وتكريم خاص للزميلة الأستاذة شامة الحديدي، والدة الشهيد البطل محمد عبده المحلاوي، بانوراما أكتوبر: زيارة البانوراما المتميزة بالمدرسة، وهي من عمل  المبدع دائمًا حمودة النحاس.

وتتقدم أسرة المدرسة بخالص الشكر والتقدير لأعضاء مجلس أمناء المدرسة الدكتور خالد شرف، محمد الدسوقي، وعبده كمال، على دعمهم المستمر، وسعد مصطفى مدير التعليم الفني بالإدارة، وشاكر محرم، وجميع  الزملاء والزميلات، ولأبنائنا الطلبة والطالبات، على هذا الظهور المشرف الذي أدخل السرور والبهجة على قلوب جميع الحاضرين، عاشت مصر حرة أبية

