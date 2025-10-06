بقيمة تصل لـ 60 ألف جنيه، تراجع أسعار سيارات إم جي

كشف الوكيل المحلي للعلامة التجارية MG، عن قيمة تراجع أسعار سيارات MG في السوق المصري خلال شهر أكتوبر، والذي ضم سيارات MG5 فئة جديدة comfort، والتي حصلت على تخفيض نحو 50.000 ألف جنيه، وفئه luxury تراجعت أسعارها نحو 60 ألف جنيه، وبلغ حجم تراجع MG ZS comfort نحو 30 ألف جنيه.

أسعار سيارات إم جي موديل 2026

وأخطر الوكيل المحلي للعلامة التجارية لسيارات إم جي، كافة الموزعين والتجار بالتخفيضات الجديدة التي لحقت أسعار سيارات إم جي موديل 2026، ونرصد في التقرير التالي الأسعار:-



مواصفات سيارات إم جي 7 موديل 2026

زودت سيارات إم جي 7 بمحرك 4 سلندر سعة 1500 سى سى “تيربو” بقوة 185 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 300 نيوتن / متر، متصل بناقل حركة 7 سرعات.

مواصفات ووسائل الأمن والسلامة سيارات إم جي 7 موديل 2026

وسائل هوائية وجانبية

ونظام الثبات الإلكتروني

وأنظمة الفرامل والأمان ABS – EBD – CBC – ARP – HDC – HAZ

نظام التحكم في صوت العادم الرياضي

وحساسات خلفية للركن

ونظام كاميرا رؤية 360 مع الهيكل الشفاف وجنوط 19 بوصة.

