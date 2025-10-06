الإثنين 06 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

كلاكيت ثالث مرة، تراجع أسعار سيارات هيونداي في مصر

سيارات هيونداي
سيارات هيونداي

 سيارات هيونداي…تراجعت أسعار سيارات هيونداي في السوق المصري للمرة الثالثة على التوالي خلال عام 2026، وشمل التراجع سيارات هيونداي أكسنت RB موديل 2026، وبلغ حجم التراجع نحو 30 ألف جنيه مما يجعلها تلائم جميع الفئات.

الأسعار الجديدة لسيارات هيونداي أكسنت RB

 وأخطر الوكيل المحلي للعلامة التجارية هيونداي كافة الموزعين والتجار بـ أسعار هيونداي الجديدة في السوق المصري خلال شهر اكتوبر وهي كالتالي: 

وحصلت سيارات أكسنت R علي محرك 4 سلندر سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 125 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 156 نيوتن/ متر.

 

مواصفات سيارات  هيونداي أكسنت  RB

نظام مانع تشغيل المحرك ضد السرقة – زجاج كهربائي

 – عجلة القيادة قابلة للإمالة 

– مسند يد أمامي

 – إمكانية تعديل مقعد السائق فى 6 اتجاهات

 – مكيف هواء يدوي

 – مرايات جانبية كهربائية

 – زجاج فاميه خلفي

 – ريموت كنترول، وجنوط 14 بوصة

– راديو

 – عجلة القيادة متعددة الوظائف

 – مشغل صوت AUX 

- بلوتوث – مدخل 

