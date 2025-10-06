الإثنين 06 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الاتحاد الأفريقي لليد: لم نتلقَ ما يفيد بانسحاب الزمالك رسميا من البطولة القارية

الزمالك، فيتو
الزمالك، فيتو

كرة اليد، أوضح الدكتور مدحت البلتاجي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الأفريقي لكرة اليد، أن الاتحاد لم يتلقَ حتى الآن ما يفيد رسميا بانسحاب الزمالك من منافسات البطولة الأفريقية المقرر لها خلال الفترة من 10 وحتى 16 أكتوبر الجاري بالمغرب.

وقال “البلتاجي”: إن الزمالك حتى الآن لم يقرر رسميا الانسحاب، وإن الاتحاد الأفريقي لا يتعامل مع التصريحات بل يعترف فقط بالمخاطبات الرسمية.

ويبحث مسئولو نادي الزمالك اتخاذ قرار بعدم المشاركة في منافسات البطولة الأفريقية لكرة اليد للأندية، بسبب تراجع المستوى الفني، وعدم وجود مدير فني للفريق خلفا للفرنسي فرانك موريس، الذي رحل مؤخرا بقرار من مجلس إدارة القلعة البيضاء.

ومن المقرر أن يحسم الزمالك موقفه خلال الساعات القليلة المقبلة، سواء بالمشاركة في البطولة الأفريقية أو الانسحاب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كرة اليد مدحت البلتاجي الاتحاد الإفريقي لكرة اليد الزمالك البطولة الافريقية

مواد متعلقة

كرة اليد، الأهلي يخسر أمام ماجديبورج ويحل رابعا في مونديال الأندية

مونديال كرة اليد، الأهلي يتأخر أمام ماجديبورج في الشوط الأول

كرة اليد، الأهلي يواجه ماجديبورج الألماني على برونزية مونديال الأندية

كرة اليد، الأهلي يخسر أمام برشلونة في نصف نهائي مونديال الأندية

الأكثر قراءة

ارتفاع سعر صرف الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

الخطيب يطمئن على صحة حسن شحاتة في المستشفى (صور)

إثيوبيا تخدع العالم، خبير سابق بلجنة سد النهضة: الفيضان مصطنع وأديس أبابا تتهرب من دفع التعويضات

مشادة أفشة مع النحاس وتغريم عمر كمال، وليد صلاح الدين يكشف الحقيقة لـ فيتو

تفاصيل صادمة في اختفاء اللوحة الأثرية من سقارة، والمصريون: يارب ما يكونوا سيحوها

مواعيد مباريات دور الـ 16 في كأس العالم للشباب تحت 20 عاما

السيسي لـ المصريين: جيش مصر يحمي بلده ولا يهاب التحديات ويقف كالسد المنيع أمام التهديدات

موقف محمد صلاح، ترتيب هدافي تصفيات إفريقيا لكأس العالم

خدمات

المزيد

34.2 ألف دولار سعر طن القصدير بالبورصات العالمية

سعر كيلو الأرز اليوم الإثنين في الأسواق

تطورات سعر السكر في السوق اليوم الإثنين

سعر السمك اليوم، ارتفاع مفاجئ في البلطي والبوري والجمبري وانخفاض 10 جنيهات بالمكرونة

المزيد

انفوجراف

نتائج مخيبة لمنتخب مصر في مونديال الشباب (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

في ذكرى حرب أكتوبر، تعرف على الفرق بين شهيد الدنيا وشهيد الآخرة

أنا بالكتاب وأنتم بالكتائب، الشعراوي يكشف تفاصيل لقائه مع أبطال أكتوبر 1973 على الجبهة

خير أجناد الأرض، الإفتاء تؤكد صحة أحاديث فضل الجيش المصري

المزيد
الجريدة الرسمية
ads