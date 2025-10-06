الاتحاد الأفريقي لليد: لم نتلقَ ما يفيد بانسحاب الزمالك رسميا من البطولة القارية

كرة اليد، أوضح الدكتور مدحت البلتاجي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الأفريقي لكرة اليد، أن الاتحاد لم يتلقَ حتى الآن ما يفيد رسميا بانسحاب الزمالك من منافسات البطولة الأفريقية المقرر لها خلال الفترة من 10 وحتى 16 أكتوبر الجاري بالمغرب.

وقال “البلتاجي”: إن الزمالك حتى الآن لم يقرر رسميا الانسحاب، وإن الاتحاد الأفريقي لا يتعامل مع التصريحات بل يعترف فقط بالمخاطبات الرسمية.

ويبحث مسئولو نادي الزمالك اتخاذ قرار بعدم المشاركة في منافسات البطولة الأفريقية لكرة اليد للأندية، بسبب تراجع المستوى الفني، وعدم وجود مدير فني للفريق خلفا للفرنسي فرانك موريس، الذي رحل مؤخرا بقرار من مجلس إدارة القلعة البيضاء.

ومن المقرر أن يحسم الزمالك موقفه خلال الساعات القليلة المقبلة، سواء بالمشاركة في البطولة الأفريقية أو الانسحاب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.