رئيس مجموعة تطوير الأعمال والمبيعات: البنك الزراعي المصري يستهدف زيادة حصته السوقية

أعلن البنك الزراعي المصري عن انضمام سراج عبد الفتاح، ليتولى مهام رئيس مجموعة تطوير الأعمال والمبيعات بـالبنك الزراعي المصري، في خطوة تعكس حرص البنك على استقطاب الكوادر والكفاءات المصرفية لتعزيز قدراته التنافسية في القطاع المصرفي، وذلك في إطار الاستراتيجية الشاملة للتطوير التي ينتهجها.

من جانبه، أكد سراج عبد الفتاح، رئيس مجموعة تطوير الأعمال والمبيعات، أن البنك الزراعي المصري يمتلك فرصًا واعدة ليصبح أحد البنوك الرائدة فى كافة الخدمات البنكية، وأن الفترة المقبلة ستشهد نقلة نوعية في حجم ونوعية الخدمات التي يقدمها البنك لعملائه من الأفراد والشركات، مؤكدًا أنه سيعمل على إعادة هيكلة كافة قنوات البيع ليصبح البنك هو الأقرب لتلبية احتياجات عملائه وتطلعاتهم، تماشيًا مع استراتيجية البنك، لزيادة قاعدة عملائه وزيادة حصته من السوق المصرفية. خاصة مع توجه البنك للتوسع والانتشار في القاهرة الكبرى والمحافظات بشكل أكبر.



وأوضح، أنه سيعمل خلال الفترة المقبلة مع قطاع المنتجات والقطاعات المختلفة بالبنك على ابتكار الحلول والمميزات التى تجعل البنك هو الاختيار الأمثل لعملائه، من خلال مجموعة من الخدمات المتكاملة وفق أعلى معايير الجودة المصرفية، وبإجراءات سريعة لتلبية احتياجات عملاء البنك والعملاء الجدد.

يذكر أن سراج عبدالفتاح يمتلك خبرة مصرفية تمتد لأكثر من 16 عامًا، حقق خلالها العديد من النجاحات والإنجازات في مجالات تطوير الأعمال والمبيعات والتجزئة المصرفية، كما اكتسب خبرات متراكمة من خلال تدرجه في العديد من الوظائف والمناصب القيادية في عدد من البنوك الكبرى، من بينها بنوك كريدي أجريكول، بلوم مصر، وبنك الاتحاد الوطني – مصر، والبنك المصري لتنمية الصادرات، ومؤخرا كان يشغل رئيس قطاع المبيعات في بنك قناة السويس قبل انضمامه إلى البنك الزراعي المصري.



سراج عبدالفتاح، حاصل على ليسانس الحقوق، وماجستير في التسويق من الأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، بالإضافة إلى العديد من الشهادات والدراسات العليا، كما تلقى مجموعة من الدورات التدريبية المكثفة، ساهمت في نجاحه في قيادة فرق المبيعات وتطوير الأعمال خلال مسيرته المهنية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.