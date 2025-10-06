الإثنين 06 أكتوبر 2025
حبس شخصين لقيامهما بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة البيضاء بالجيزة

أمرت نيابة الجيزة بحبس شخصين لقيامهما بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة البيضاء بدون ترخيص بالجيزة، 4 أيام على ذمة التحقيقات. 

 

إدارة ورشة بدون ترخيص لتصنيع الأسلحة البيضاء

 

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بالاشتراك مع قطاع الأمن العام قيام شخصان مقيمان بدائرة قسم شرطة إمبابة، بإدارة ورشة بدون ترخيص لتصنيع الأسلحة البيضاء تمهيدا للإتجار بها.

 

تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبحوزتهما (1205 قطعة سلاح أبيض "مختلفة الأشكال والأنواع" – الأدوات والمعدات المستخدمة فى التصنيع)، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك في إطار مكافحة جرائم تصنيع الأسلحة البيضاء والاتجار بها.

