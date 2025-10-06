الإثنين 06 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

الليلة، برنامج واحد من الناس يحتفل بمرور 52 سنة على نصر أكتوبر

عمرو الليثي، فيتو
عمرو الليثي، فيتو

في حلقة خاصة من برنامج “واحد من الناس” بمناسبة الذكرى الـ٥٢ لنصر أكتوبر المجيد، وتذاع على قناة “الحياة” في التاسعة والنصف مساء اليوم الإثنين، يستضيف الإعلامي د. عمرو الليثي أبطال حرب أكتوبر، وهم: الكاتب الروائي يوسف القعيد، فايقة حنيدق أشهر ممرضة في حرب أكتوبر ٧٣، والجندي إسماعيل بيومي قاهر خط بارليف، والجندي محمد طه يعقوب صاحب علامة النصر في حرب أكتوبر ٧٣.

أبطال انتصارات أكتوبر 

ويتحدثون ولأول مرة عن  ذكرياتهم وبطولاتهم في الانتصار العظيم في حرب أكتوبر، ويكشف الجندي إسماعيل بيومي "قاهر خط بارليف" خلال الحلقة، كيف تعرض القارب الذي كان به لصاروخ وحدثت له إصابة في العين وتهشم ذراعه وقام بدفنه، وهو يعتبر هذا وساما على صدره.

كما يتحدث الجندي محمد صاحب علامة النصر خلال حرب أكتوبر عن هذه اللقطة التاريخية الشهيرة وكواليسها وكيف تم تصويرها ولحظات الانتصار وسر الصيحة "الله أكبر"، وكيف تم تحرير جبل المر.

كما تتحدث الصول فايقة حنيدق أشهر ممرضة في حرب أكتوبر ٧٣، وتكشف أسرار وكواليس لأول مرة وكيف تطوعت في الجيش لخدمة الجرحي والمصابين، وأن أربعة ضباط استشهدوا أمامها وعلى يديها، وأنها كانت في الصباح في العمليات وبالليل مع الجرحي المصابين، وتكشف عن أصعب المشاهد وهي وفاة خمسة طيارين في وقتها.

كما يتحدث الأديب الكبير يوسف القعيد عن حرب اكتوبر ليست كحدث تاريخي بل ملحمة إنسانية، وأن انتصار أكتوبر هو الهرم الرابع في تاريخ مصر الحديث، وتجنيده بالمستشفى العسكري، وذكريات بالجيش المصري، وكيف قام بتأليف فيلم "المواطن مصري"، وكيف ان المصريين أخدوا أجازة من كل شي إلا أن يستردوا سيناء من العدو الاسرائيلي، وان ٦ اكتوبر مش مجرد تاريخ لكن سر من أسرار قوة مصر وجيشها.

يذاع برنامج “واحد من الناس” في التاسعة والنصف مساء اليوم الإثنين على شاشة قناة "الحياة".

أبطال حرب اكتوبر الجيش المصري برنامج واحد من الناس انتصارات اكتوبر واحد من الناس يوسف القعيد نصر أكتوبر المجيد نصر اكتوبر

نتائج مخيبة لمنتخب مصر في مونديال الشباب (انفوجراف)

