السيسي: نعمل على بناء دولة عصرية في عالم لا يعترف إلا بالأقوياء

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته في ذكرى نصر أكتوبر: “إننا نعمل بكل جد وإخلاص.. على بناء دولة قوية، عصرية، متقدمة، تعبر عن وزن مصر الحقيقى، وعن قيمتها الحضارية والإنسانية، في عالم لا يعترف إلا بالأقوياء”.

ووجه الرئيس السيسي التهنئة لجموع الشعب المصري العظيم ورجال القوات المسلحة البواسل بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، وأشاد الرئيس بما تبذله القوات المسلحة من جهود لدعم ركائز الأمن والاستقرار على كافة الاتجاهات الاستراتيجية.

 

