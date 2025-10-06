السيسي: التخطيط والعمل وتماسك الجبهة الداخلية مفاتيح النصر والمجد

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته فى ذكرى نصر أكتوبر: إننا إذ نستحضر هذه الذكرى العظيمة.. فإننا لا نحييها لمجرد الاحتفال.. بل لنستلهم منها الدروس والعبر.

وأضاف الرئيس: لقد علمتنا ملحمة أكتوبر، أن النصر لا يمنح، بل ينتزع، وأن التخطيط المحكم، والعمل المخلص الدؤوب، والتنسيق بين مؤسسات الدولة، وتماسك الجبهة الداخلية، واليقين بنصر الله.. هي مفاتيح النصر والمجد..قال تعالى: ﴿إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم﴾.. بهذا اليقين، انتصرت مصر.. وبهذا اليقين، ستظل منتصرة بإذن الله، إلى يوم الدين.

وتحتفل مصر والقوات المسلحة كل عام بذكرى نصر السادس من أكتوبر عام 1973، حيث يحل يوم السادس من أكتوبر عام 2025 اليوم الإثنين، ويوافق الذكرى 52 لنصر أكتوبر العظيم، الذي استعادت فيه قواتنا المسلحة أرض سيناء الغالية، وقدم جنودنا البواسل كل غالٍ ونفيس، وضحوا بدمائهم الذكية لتحرير الأرض واستعادة العزة والكرامة.

ووجه الرئيس السيسي التهنئة لجموع الشعب المصري العظيم ورجال القوات المسلحة البواسل بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، وأشاد الرئيس بما تبذله القوات المسلحة من جهود لدعم ركائز الأمن والاستقرار على كافة الاتجاهات الاستراتيجية.

