السيسي: نصر أكتوبر أضاف لمصر والعرب جميعًا فخرًا ومجدًا

ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمة بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر.

وقال الرئيس السيسي في كلمته: “في هذا اليوم المجيد، نقف جميعًا وقفة عز وفخر، نُحيى فيها ذكرى يوم خالد في تاريخ ووجدان الأمة، يوم السادس من أكتوبر عام ١٩٧٣.. ذلك اليوم الذي أضاف لمصر والعرب جميعًا.. فخرًا ومجدًا.. إنه يوم الانتصار العظيم، يوم العبور، يوم وقف فيه العالم احترامًا وإجلالًا، لعظمة وإرادة المصريين، ولوحدة القرار العربى”.



وتحتفل مصر والقوات المسلحة كل عام بذكرى نصر السادس من أكتوبر عام 1973، حيث يحل يوم السادس من أكتوبر عام 2025 اليوم الإثنين ويوافق الذكرى 52 لنصر أكتوبر العظيم، الذي استعادت فيه القوات المسلحة أرض سيناء الغالية، وقدم جنودها البواسل كل غالٍ ونفيس، وضحوا بدمائهم الذكية لتحرير الأرض واستعادة العزة والكرامة.

ووجه الرئيس السيسي التهنئة لجموع الشعب المصري العظيم ورجال القوات المسلحة البواسل بمناسبة ذكرى إنتصارات أكتوبر المجيدة، وأشاد الرئيس بما تبذله القوات المسلحة من جهود لدعم ركائز الأمن والاستقرار على كافة الإتجاهات الإستراتيجية.

