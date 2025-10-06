القومي لثقافة الطفل يحتفل اليوم بذكرى نصر أكتوبر

يقيم المركز القومي لثقافة الطفل التابع للمجلس احتفالات ذكرى نصر أكتوبر بالحديقة الثقافية للأطفال، ضمن مبادرة وزارة الثقافة "وفرحت مصر"، اليوم الإثنين ٦ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة السادسة مساء.

احتفالات ذكرى نصر أكتوبر المجيد بالحديقة الثقافية



يتضمن الحفل تقديم ورش فنية متنوعة منها:

- رسم علم مصر على الوجه.

- تشكيل بالورق وعمل طائرة ودبابة.

- تشكيل بالفوم وعمل شارة علم مصر.

- تشكيل بالطين الصلصال.

- رسم حر عن نصر أكتوبر.

- ورش حكي عن نصر أكتوبر.

وعلى المسرح الروماني يبدأ الحفل بالسلام الجمهوري، يليه الفقرات الفنية ومنها:

- فقرات غنائية وطنية لفريق "كورال سلام" بقيادة المايسترو وائل عوض.

- عرض أوبريت "النور والظل" إنتاج المركز القومي لثقافة الطفل تأليف وإخراج أحمد جابر.

- عرض الأراجوز يتحدث عن أكتوبر.

- عروض فريق "بنات وبس" الاستعراضي بقيادة عبد الرحمن أوسكار.

- يتخلل الفقرات بعض الكلمات وإلقاء شعر للمبدعين الصغار من أبناء المركز.

وعلى هامش الاحتفال يقام معرض رسومات عن نصر أكتوبر لخريجي كورسات الرسم بالحديقة.

جدير بالذكر أن دخول الحديقة وجميع الأنشطة مجانا.

